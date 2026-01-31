Giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe tải lật nghiêng ở Tuyên Quang

Tối 31/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vào lúc 10h cùng ngày, tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ việc ô tô tải bị lật nghiêng trên đường, khiến một tài xế mắc kẹt trong cabin.

Vào thời gian trên, anh T.T. (SN 1991, trú tại phường Nông Tiến) điều khiển ô tô tải BKS 37C-159.xx di chuyển trên tuyến đường tại xã Thái Bình thì ô tô bị lật nghiêng cạnh bờ suối.

Chiếc xe tải bị lật nghiêng, tài xế mắc kẹt trong cabin (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra sự việc, phần đầu xe bị bóp méo, hư hỏng nặng do va chạm với cột điện cao thế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do xe nằm sát mép suối, khu vực chật hẹp, trơn trượt và có nguy cơ rò rỉ điện, nam tài xế mắc kẹt trong cabin ô tô.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều động một xe chỉ huy, một xe cứu hộ, một xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin ô tô (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị biến dạng nghiêm trọng, không gian cứu nạn chật hẹp, các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn như xe có thể trượt xuống suối, kết cấu cabin mất ổn định, nguy cơ cháy nổ và điện giật.

Tuy nhiên, sau khoảng hơn một giờ triển khai công tác cứu nạn, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được nạn nhân ra khỏi cabin an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời.