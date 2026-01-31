Huỳnh Lập nói lý do mời gần 40 diễn viên đóng phim Tết

Sau 4 năm đồng hành cùng khán giả vào mỗi mùa Tết, “Cậu Út cậu con Cúc” - loạt phim chiếu mạng về đề tài gia đình do Huỳnh Lập đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn - trở lại với mùa 5, dự kiến lên sóng tập đầu tiên lúc 20h ngày 8/2.

Từ phần đầu tiên, phim nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc và màu sắc Nam Bộ gần gũi. Không chạy theo xu hướng gây sốc hay kịch tính hóa, Huỳnh Lập kể câu chuyện Tết bằng tiếng cười nhẹ nhàng, sự thấu cảm và gửi gắm giá trị sum vầy.

Trải qua 4 mùa lên sóng, loạt phim thu hút hơn 80 triệu lượt xem trên YouTube. Mới đây nhất, Lâm Vỹ Dạ (vai cô Mơ) được xướng tên tại hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất của giải thưởng Ngôi sao xanh 2025. Trước đó, ở mùa 3, Puka (vai mợ Thơ) cũng từng nhận giải thưởng tương tự.

Huỳnh Lập trong mùa 5 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về lý do duy trì loạt phim này suốt nhiều năm, Huỳnh Lập cho biết, điều anh quan tâm nhất không nằm ở lượt xem của phim, mà ở cảm xúc khán giả dành cho món ăn tinh thần trong những ngày đầu năm.

“Tết là thời điểm gia đình tụ họp ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, tôi mong “Cậu Út cậu con Cúc” có thể được bật lên trong những khoảnh khắc đó để mọi người cùng cười, cùng thấy mình đâu đó trong câu chuyện”, Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập cũng cho biết thêm, mỗi mùa phim anh và ê-kíp đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm, kịch bản được chỉnh sửa nhiều lần để giữ được tinh thần gia đình nhưng vẫn luôn mới mẻ.

Huỳnh Lập đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mùa 5 tiếp tục quy tụ dàn diễn viên gắn bó xuyên suốt nhiều mùa như NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô... Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của gần 40 diễn viên, có thể kể đến: Lê Giang, Tina Thảo Thy, Huỳnh Nhựt...

Huỳnh Lập cho biết, anh muốn tạo không khí đông vui, nhộn nhịp trong ngày Tết. Trong trailer vừa được tiết lộ, “Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5 còn hé lộ những câu chuyện trong đời sống gia đình hiện đại. Đáng chú ý, các chi tiết thời sự và những xu hướng nổi bật trong năm cũng được lồng ghép khéo léo.