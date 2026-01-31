Thủ tướng: Áp dụng quy định cho phép, triển khai nhanh đường sắt tốc độ cao

Chiều 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nghiên cứu, chuẩn bị, triển khai các dự án thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung triển khai công việc một cách chủ động theo thẩm quyền với mệnh lệnh hành động.

Với đặc thù các công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt mới có quy mô, tổng mức đầu tư rất lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, trong khi trình độ, kinh nghiệm quản lý dự án và nguồn lực trong nước còn nhiều hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "4 không": "không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính và các địa phương rà soát lại quy định để bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo công bằng, thỏa đáng, hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng khuyến khích các địa phương đề xuất các dự án đường sắt và làm cơ quan chủ quản các dự án.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó tiết kiệm 5% chi thường xuyên để bố trí vốn cho dự án này. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2.

Về các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, xác định hướng tuyến thẳng nhất.

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng các quy định cho phép để triển khai nhanh, trong đó phải hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi chậm nhất trong quý IV năm nay, đồng thời triển khai song song các công việc khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, theo Thủ tướng, cần khẩn trương đề xuất lựa chọn công nghệ, hình thức đầu tư với nhiều phương án, tìm ra phương án tốt nhất, khuyến khích đầu tư tư nhân, đảm bảo khoa học, minh bạch, đảm bảo lợi ích quốc gia, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nguồn vốn, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu theo hướng đa dạng hóa, gồm vốn nhà nước, vốn vay, vốn tiết kiệm chi, tăng thu, vốn phát hành trái phiếu.

Liên quan một số dự án đường sắt đô thị, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội và TPHCM chủ động triển khai các tuyến theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với 2 địa phương khẩn trương nghiên cứu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị và nghiên cứu quy hoạch, triển khai các dự án tàu điện ngầm.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước xác định rõ nhu cầu đào tạo và đề xuất cụ thể về kinh phí đào tạo.