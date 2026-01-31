Hơn 1.300 phương tiện chở thực phẩm kẹt ở cửa khẩu: Vướng ở đâu?

Liên quan đến vụ việc nhiều phương tiện chở thực phẩm kẹt ở cửa khẩu do vướng quy định kiểm tra an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật.

Theo đó, với vai trò là cơ quan chuyên môn đầu mối tham mưu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo và chuyên viên của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật vào lúc 17h ngày 30/1.

Cuộc họp nhằm thảo luận một số nội dung vướng mắc liên quan đến việc triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP.

Tại cuộc họp đã thống nhất nội dung vướng mắc liên quan đến kiểm tra nhà nước đối với lĩnh vực trồng trọt. Nội dung vướng mắc này liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện của Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và không liên quan đến nội dung quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP.

Xe ùn ứ ở cửa khẩu Móng Cái hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Căn cứ vào nội dung giải quyết vướng mắc đã được thảo luận thống nhất tại cuộc họp, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Qua đó, Bộ có hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP theo thẩm quyền để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, nếu thấy cần thiết tham mưu Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi Bộ Y tế (với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm)

Thông qua đó, để tổ chức cuộc họp với các Bộ ngành liên quan như: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ… để có văn bản hướng dẫn triển khai.

Như Dân trí đã đưa tin, do vướng quy định kiểm tra an toàn thực phẩm mới, hơn 1.300 xe và ghe chở nông sản đang mắc kẹt tại biên giới. Hải quan đã có văn bản hỏa tốc kiến nghị các bộ sớm tháo gỡ để tránh hư hỏng hàng hóa.

Cục Hải quan cho biết, việc chưa thực hiện thông quan được các hàng hoá nêu trên do các đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 46/2026 tạm ngưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ thực vật và động vật.

Mặc dù Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 đã quy định nội dung chuyển tiếp đối với việc tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm, cũng như cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, nhưng hiện chưa có quy định chuyển tiếp về trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

Điều này khiến cơ quan chức năng thiếu cơ sở để ban hành Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.