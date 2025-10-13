"Tăng trưởng trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào 2030"

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Thu ngân sách vượt mục tiêu, quy mô thương mại đạt kỷ lục

Khái quát nhiều kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc “cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội (Ảnh: Minh Châu).

“Qua sắp xếp bộ máy, tinh giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội”, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin.

Cũng theo báo cáo chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm cao.

“Trong nhiệm kỳ đã triển khai trên 784.000 cuộc thanh tra. Qua đó kiến nghị thu hồi trên 424.000 tỷ đồng (tăng 86,6% so với cùng kỳ trước); chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc (tăng 258,8% so với cùng kỳ trước), 1.266 đối tượng (tăng 80,6% so với cùng kỳ trước)”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác kiểm tra, thanh tra góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu đề ra, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả phản ứng nhanh, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát…

Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần - tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng cho biết ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng - gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 15,6%).

Cùng với đó, quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, đạt kỷ lục khoảng 850 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới…

Tháo gỡ vướng mắc gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng

Trong thực hiện ba đột phá chiến lược, Phó Thủ tướng cho biết đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số…, mở ra không gian phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm một số sản phẩm trưng bày tại triển lãm nhân dịp đại hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000km) và 1.700km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm hạ tầng, công nghệ thông tin và năng lượng”, theo báo cáo Phó Thủ tướng trình bày.

Ông cũng thông tin nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng và đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Bên cạnh đó là nhiều kết quả về phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, theo lời Phó Thủ tướng Thường trực.

Quốc phòng, an ninh cũng được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững.

Nhưng bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cho rằng áp lực điều hành vĩ mô còn lớn; chất lượng tăng trưởng một số lĩnh vực chưa cao; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn...

Phấn đấu đến 2030, Việt Nam có quy mô GDP thuộc top 30 thế giới

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu tổng quát Chính phủ đề ra là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, về kinh tế - xã hội, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Hàng loạt giải pháp được Chính phủ đề ra để hiện thực hóa các mục tiêu này, trong đó đứng đầu là xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt.

Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng được Phó Thủ tướng đề cập là tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Chính phủ cũng xác định đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo định hướng chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm một cách chủ động, nắm chắc tình hình, không để có “khoảng trống”, “vùng tối”; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ nhấn mạnh tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100km) và TPHCM (100km)…

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó là việc đầu tư các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế…

Chính phủ cũng định hướng xây dựng “đổi mới sáng tạo” thành phong trào, xu thế của toàn dân - xây dựng quốc gia số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP”, báo cáo chính trị nêu rõ.

Cùng với việc quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách Nhà nước, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế…