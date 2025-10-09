Phó Thủ tướng kể chuyện Chính phủ đối mặt những việc kéo dài nhiều nhiệm kỳ

Sáng 9/10, tại họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ nhiều định hướng và tư tưởng mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua.

Nguồn lực hữu hạn của Nhà nước không thể mang lại tăng trưởng 2 con số

Một trong những điểm mới được Phó Thủ tướng đề cập là việc phát huy vai trò kiến tạo của hệ thống pháp luật. Thực tế, trong một thời gian rất dài, chức năng quản lý nặng hơn chức năng kiến tạo.

“Pháp luật là để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, nhằm tạo ra nền hành chính thân thiện, đơn giản, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ tại cuộc họp báo (Ảnh: TTXVN).

Tư duy mới khác, theo Phó Thủ tướng, đó là việc coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. “Nguồn lực hữu hạn của kinh tế Nhà nước không thể mang lại tăng trưởng 2 con số. Nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá”, theo lời Phó Thủ tướng.

Chính phủ sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia - Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là tư duy hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, ông cho biết nhiều công trình lớn như sân bay, bến cảng, đường cao tốc… đã giao cho tư nhân và tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn.

Về quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Chính phủ nêu thực tế trong thời gian rất dài, chúng ta cần vốn và kinh nghiệm, công nghệ, nhưng giờ phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài và yêu cầu quan trọng là chuyển giao công nghệ. “Nếu cứ mãi trông cậy vào nước ngoài để gia công thì không thoát khỏi thu nhập trung bình”, Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

Trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, Phó Thủ tướng chia sẻ trong thế giới nhiều biến động với áp đặt thuế quan, chiến tranh thương mại, xung đột bất thường, phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ.

“Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế, nên phải đổi mới cơ cấu nền kinh tế, tăng sức chống chịu, hội nhập sâu, mạnh mẽ nhưng phải độc lập tự chủ tự cường”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Về phương pháp, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh thay đổi về cách làm với định hướng chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Vì nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút sẽ “không có gì ra tấm ra món”.

Minh chứng cho câu chuyện này, Phó Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ vừa rồi, các địa phương đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết chỉ có 5.000 dự án, không hơn. Và chính việc chỉ tập trung trọng điểm vào 5.000 dự án đó mới tạo nên thành công với hệ thống hạ tầng như vừa qua.

Nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án.

Chính phủ không né tránh những chuyện kéo dài nhiều nhiệm kỳ

Một cách làm khác là phân cấp, phân quyền mạnh đi liền với phân bổ nguồn lực, để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm.

“Phân nhiệm vụ cho địa phương nhưng cũng phân nguồn lực để đề cao trách nhiệm, sáng tạo của địa phương. Giờ về địa phương hỏi định hướng phát triển của tỉnh thế nào mà trả lời định hướng là về Hà Nội xin dự án thì không thành công được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh từng địa phương phải phát huy tính năng động.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: TTXVN).

Một phương pháp khác là thích ứng linh hoạt, biến nguy thành cơ. Câu chuyện áp đặt thuế quan, câu chuyện dịch bệnh buộc chúng ta phải đối phó và thích ứng linh hoạt với tình hình, theo lời Phó Thủ tướng.

Đặc biệt, theo ông, Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám đương đầu và giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm. “Đến ca trực của mình phải xử lý thôi, không nhường cho ai được câu chuyện này”, Phó Thủ tướng nói.

Theo ông, trong suốt nhiều nhiệm kỳ, chúng ta nói 12 dự án tồn đọng kéo dài, nằm đắp chiếu, nhiều nhiệm kỳ nói đến ngân hàng 0 đồng, ngân hàng thua lỗ, đổ bể, âm vốn… nhưng đến nhiệm kỳ này phải giải quyết, không né tránh.

“12 năm, 2 bệnh viện ở Hà Nam cũ, báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Đến 30/11 này sẽ hoàn thành và trước mắt là dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân”, lãnh đạo Chính phủ thông tin.

Với việc không né tránh, giải quyết câu chuyện của nhiều nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng cho biết chúng ta tháo gỡ được nguồn lực rất lớn với hàng trăm nghìn tỷ đồng để đưa vào nền kinh tế. Theo ông, đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng nhắc phong cách nói là làm, phân rõ trách nhiệm, đã làm là có kết quả của Chính phủ, Thủ tướng.

“Bão lũ là lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng đến với người dân. Với các công trình trọng điểm, thành viên Chính phủ thường xuyên đeo bám, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Đây là cách làm rất sát thực tiễn, sát cơ sở”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Từ những sự đổi mới đó, ông khái quát nhiều kết quả quan trọng đạt được, mà trước hết kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng.

Cùng với đó, cả nước cơ bản hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, xóa bỏ cấp trung gian, tổ chức thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện thể chế, đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho đà tăng trưởng của những năm tiếp theo.