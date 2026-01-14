Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ

Sáng 14/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được cử hành trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo TPHCM, các bộ, sở, ngành địa phương…

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tham gia đoàn viếng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân,...

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long); thường trú tại ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Ông nhập ngũ ngày 14/5/1963, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10; Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, 10; đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12. Ông từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15h40 ngày 9/1 (tức ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Dù ở cương vị công tác nào, Đại tướng Lê Văn Dũng cũng luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng

Trong chiến đấu, ông là người lãnh đạo, chỉ huy mưu trí, dũng cảm, quyết đoán. Trong công tác, ông là người lãnh đạo, chỉ huy có tư duy chiến lược, có bản lĩnh, sáng tạo và kinh nghiệm phong phú.

Trong gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, giàu đức hy sinh.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam lúc 10h30.

Ông Nguyễn Văn Nhân (con trai của Đại tướng Lê Văn Dũng) đại diện gia đình chia sẻ tại lễ truy điệu.

Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng diễn ra từ 17h30 cùng ngày tại ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn xe rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam lúc 11h30.

Linh xa di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão, hai bên đường nhiều tướng lĩnh cùng người dân tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.