Làng hoa lớn nhất Hà Nội mất trắng vì ngập úng kéo dài

Làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu) là vựa hoa lớn nhất Hà Nội. Những năm trước, cứ đến dịp 20/10 thì khu vực này luôn nhộn nhịp, tấp nập cảnh thu hoạch hoa để bán ra thị trường.

Tuy nhiên, năm nay vựa hoa này lại rơi vào cảnh tiêu điều, xơ xác sau khi trải qua trận mưa lớn, ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo).

Với diện tích trên 700ha, làng hoa Tây Tựu nổi tiếng với việc trồng đa dạng các loại hoa như cúc, ly, hồng, đồng tiền...

Nhưng hiện tại, một diện tích lớn khu vực làng hoa gần như hư hại, mất trắng sau trận ngập lụt kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của bão số 11 vừa qua.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu vực này nước đã rút cạn, tuy nhiên tình trạng ngập úng kéo dài đã khiến đa số các vườn hoa đều "chết trắng", một số ruộng hoa thì "sống dở, chết dở".

Theo người dân ở làng hoa, thời điểm mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu khoảng 1m, phần lớn diện tích trồng hoa đều bị nhấn chìm trong nước. Sau gần một tuần ngâm trong nước, đa số các ruộng hoa đều héo úa, chết úng.

Anh Dũng, chủ một ruộng hoa diện tích hơn 1ha tại làng Tây Tựu đang có gắng thu dọn lại các luống hoa sau ngập lụt để sớm cải tạo, tìm cách khôi phục để trồng vụ mới.

"Sau khoảng 3 ngày ngập úng, các luống hoa bắt đầu có hiện tượng úa vàng, rụng lá, sau đó là chết dần. Khi nước rút cạn, đa số hoa đều đổ rạp, chết khô dần. Giờ chỉ còn cách nhổ bỏ, sớm cải tạo lại đất cho vụ mới, bắt đầu lại từ đầu", anh Dũng nói.

Theo anh Dũng, nếu không bị ngập úng, vựa hoa của anh phần lớn là cúc trắng, cúc vàng và đồng tiền sẽ có thể thu hoạch trong một tháng nữa, giờ mất trắng.

Hai tuần nay, nhiều chủ vườn ở làng hoa Tây Tựu buộc phải nhổ bỏ gần như toàn bộ số hoa sắp đến ngày thu hoạch. Khắp các ngả đường ở làng hoa đều xuất hiện nhiều bãi tập kết hoa chết do người dân nhổ bỏ.

Một số ruộng hoa chết khô, người dân nhổ lên nhưng chưa thu gom vì chờ ruộng khô ráo hẳn.

Không chỉ các ruộng hoa, nhiều nhà vườn trồng rau củ quả cũng bị ảnh hưởng nặng. Trong hình là một ruộng rau quế "chết trắng" do bị ngập úng, buộc phải nhổ bỏ toàn bộ.

Những năm trước, độ tháng 10, tháng 11 thì làng hoa Tây Tựu bắt đầu vào vụ thu hoạch nhiều loại hoa, cả cánh đồng xanh mướt, rực rỡ đủ màu sắc.

Nhưng năm nay, do ngập lụt nhiều ngày, cánh đồng hoa trở nên tiêu điều, nhiều ruộng hoa chỉ còn màu bùn đất, một số thì sau khi cải tạo cũng mới bắt đầu gieo mầm mới.

Một số khu vực thấp trũng, nhiều ruộng hoa vẫn trong cảnh nhầy nhụa vì bùn đất sau ngập úng. Người dân đang cố gắng dọn dẹp, cải tạo lại vườn để kịp gieo trồng cho vụ Tết Nguyên đán.

Ông Đinh Duy Dự (68 tuổi, phường Tây Tựu) cùng vợ đang cố gắng dọn dẹp, cải tạo lại vườn hoa sau nhiều ngày bị ngập úng.

Hai vợ chồng ông Dự có khoảng 6.000m2 trồng hoa ở làng Tây Tựu. Sau trận mưa lụt đầu tháng 10 và ảnh hưởng của bão số 11, toàn bộ diện tích ruộng hoa của ông đều chết hết.

"Nếu tính về thiệt hại bị ảnh hưởng do ngập úng thì mất khoảng 300 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc của hai vợ chồng suốt nhiều tháng qua cũng xem như đổ sông đổ bể. Hiện giờ, nếu muốn phục hồi lại thì cũng mất ít nhất một tháng, thêm tiền mua mầm cây, hạt giống, phân bón để làm vụ mới thì cũng một khoản lớn nữa. Kiệt sức thật rồi, kiệt cả sức người lẫn kinh tế", ông Dự buồn rầu nói.

Trong khi đó, gia đình anh Trần Trung Hoành có khoảng 2 hecta vườn hoa cũng trong tình cảnh tương tự sau ngập úng.

"Gần như 90% hoa màu sắp thu hoạch đều mất trắng, may mắn là ruộng mầm giống có bờ tường cao hơn, nên tôi kịp thời bơm nước ra ngoài và cứu được ruộng giống. Giờ phải nhanh chóng cải tạo lại đất để ươm lại mầm mới cho kịp vụ Tết Nguyên đán", anh Hoành chia sẻ.

Còn khoảng 4 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở làng hoa Tây Tựu đang cố gắng xoay sở để khôi phục lại các ruộng hoa, tìm cách "vớt vát" lại đôi chút sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lụt vừa qua.