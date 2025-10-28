Khúc sông dài 1km có hai dự án 1.300 tỷ đồng

Sông Vân chảy qua trung tâm phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thời gian qua, khúc sông dài khoảng 1km từ cầu Lim đến cầu Vân Giang đang cùng lúc có 2 dự án tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Mục tiêu của các dự án nhằm góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ tại địa phương.

Hai dự án hơn 1.300 tỷ đồng nhằm "lột xác" sông Vân gồm: Dự án Cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị hai bờ sông Vân (đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang) tổng mức đầu tư 710 tỷ đồng và Dự án Cụm công trình thuỷ lợi Nam sông Vân tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

Trong ảnh, dự án cầu Chà Là được đầu tư 133 tỷ đồng, một dự án cũng nằm trên khúc sông Vân, vừa được xây dựng xong và đã đưa vào sử dụng.

Các dự án cùng lúc được triển khai, dẫn đến khúc sông dài 1km như một đại công trường. Bên dưới lòng sông thì được nạo vét, kè cứng 2 bên bờ sông; bên trên hai bên bờ sông thì được cải tạo, chỉnh trang lại toàn bộ không gian cảnh quan....

Do vướng giải phóng mặt bằng dẫn đến các dự án đang thi công ì ạch, ngổn ngang. Trong ảnh, khu vực phía Tây bờ sông có 79 hộ dân, phía bờ Đông có 11 hộ dân và 7 đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng, vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đang triển khai trên địa bàn phường Hoa Lư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án và triển khai thực hiện ngay việc hạ giải trụ sở Sở GTVT (cũ, ảnh trên) và Nhà khách Tỉnh ủy. Đồng thời rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao UBND phường Hoa Lư xây dựng phương án hạ giải toàn bộ khu vực đình chợ Rồng, tập trung thực hiện để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện dự án Cụm công trình thuỷ lợi Nam sông Vân.

Các dự án thi công ì ạch do vướng mặt bằng dẫn đến tình trạng khu vực đô thị trung tâm phường Hoa Lư ngổn ngang, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch khi du khách đến Ninh Bình tham quan khi tỉnh này đang xây dựng hình mẫu "Đô thị di sản thiên niên kỷ".

Máy móc, trang thiết bị thi công dự án, cây xanh, rác ngổn ngang phía Tây bờ sông Vân, đoạn sát bên hồ Biển Bạch nơi người dân thường đến dạo chơi và tập thể dục hàng ngày.

Khu vực lán tạm các ki ốt bán hàng của chợ Rồng dựng lên ngay sát công trường đang thi công các dự án dẫn đến sự chồng chéo, khúc sông vốn đã ngổn ngang không gian lại càng trở nên chật hẹp, ngộp thở hơn.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao UBND phường Hoa Lư xây dựng phương án giải phóng mặt bằng đối với Bến xe khách Ninh Bình (khung đỏ) và khu đất Công ty Bảo hiểm Bảo Minh để thi công hoàn thiện nút giao phía Đông cầu Lim (sát bên bờ sông Vân) theo đúng quy hoạch và dự án được duyệt, đảm bảo quy định và đáp ứng yêu cầu tiến độ.