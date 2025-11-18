HLV Kim Sang Sik: “Xuân Son có thể ra sân, tuyển Việt Nam phải thắng Lào”

“Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm 2025, đồng thời cũng là trận đấu quan trọng thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các cầu thủ đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin chúng ta sẽ có một trận đấu hay, mang về kết quả tích cực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình", HLV Kim Sang Sik mở đầu cho buổi họp báo tại Landmark Mekong Riverside Hotel (Lào). 19h tối mai (19/11), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Lào ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang Sik (Ảnh: VFF).

Nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh mục tiêu 3 điểm: “Dù phía trước vẫn còn trận gặp Malaysia, chiến thắng trong trận đấu ngày mai là vô cùng quan trọng và sẽ tạo cú hích lớn cho hành trình sắp tới. Toàn đội đang có thể trạng tốt, gần như đạt 100%”.

Nói về sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới CLB Nam Định: “Tôi nghe nói Nam Định đã gặp rất nhiều khó khăn khi không có Xuân Son. Tôi cảm ơn CLB vì đã chăm sóc cậu ấy trong suốt thời gian qua. Việc sử dụng Xuân Son là hoàn toàn có thể. Cậu ấy đã trải qua 10 tháng điều trị chấn thương, và tôi biết ơn gia đình cùng những người đã luôn ở bên cạnh cậu ấy. Sự trở lại của Xuân Son sẽ giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tấn công. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ghi bàn để mang tin vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông rất vui khi Xuân Son đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại đội tuyển.

Đề cập tới điều kiện sân tập, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Sân tập không đạt 100% như mong muốn, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành tốt các buổi tập. Các cầu thủ tập luyện rất nghiêm túc và điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị. Chúng tôi sẽ giữ vững quyết tâm và tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai”.

Duy Mạnh tham gia họp báo cùng HLV Kim Sang Sik (Ảnh: VFF).

Cùng tham gia họp báo trước trận, trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định trận đấu gặp tuyển Lào có ý nghĩa quan trọng với cá nhân anh cũng như toàn đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết toàn đội đang duy trì sự tập trung cao độ để thực hiện tốt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra.

“Không chỉ riêng tôi mà tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng. Ai được trao cơ hội ra sân cũng sẽ cố gắng hết mình để mang về kết quả tốt”, Duy Mạnh chia sẻ.

Nói về mục tiêu, trung vệ của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh toàn đội đang hướng đến chiến thắng: “Mục tiêu của tôi cũng như tập thể là giành trọn 3 điểm ở trận đấu ngày mai. Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ để có thể thi đấu tốt nhất”.