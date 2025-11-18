Shark Thuỷ chiếm đoạt 7.670 tỷ: Khi nào phụ huynh Apax được trả lại tiền?

Phụ huynh chất vấn Shark Nguyễn Ngọc Thủy tại cuộc đối thoại ngày 9/4/2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup vừa có bước ngoặt quan trọng khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, từ 2015 đến 2023, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc của bị hại.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội Đưa hối lộ.

Shark Thủy là người đứng đầu, xây dựng lên chuỗi thương hiệu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders với hàng loạt chi nhánh khắp cả nước.

Diễn biến mới này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Egroup. Tuy nhiên, sau hàng loạt đơn thư, kiến nghị và các cam kết hoàn trả học phí liên tục bị trì hoãn, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Số tiền hàng trăm tỷ đồng học phí của hàng nghìn phụ huynh sẽ được giải quyết như thế nào?

Trong bối cảnh Shark Thủy bị đề nghị truy tố, nhiều phụ huynh tại TPHCM và Hà Nội đang rơi vào tình trạng "bặt vô âm tín" với trung tâm, tiếp tục mòn mỏi chờ đợi.

Ông Trần Văn Nghiêm - đại diện một nhóm hơn 300 phụ huynh có con học tại các cơ sở Apax ở TPHCM - cho biết, nhóm vẫn kiên trì gửi đơn, phản ánh lên cơ quan chức năng và chờ đợi thông tin giải quyết vụ việc.

Theo ông Nghiêm, thông tin ông tiếp nhận qua báo chí về kết luận của cơ quan chức năng đang liên quan tới nhóm đầu tư còn nhóm phụ huynh tại trung tâm đang chưa rõ như thế nào.

“Từ khi Shark Thủy bị bắt, tôi vẫn tiếp tục đại diện nhóm phụ huynh gửi đơn đến cơ quan chức năng nhưng cũng chưa nhận được thông tin về hướng xử lý. Chúng tôi vẫn đang đợi”, ông Nghiêm cho hay.

Tương tự tại Hà Nội, anh Phúc, một phụ huynh ở khu vực Hà Đông, bày tỏ sự thất vọng khi việc hoàn học phí hoàn toàn không có tin tức và gia đình anh đã mất liên lạc tuyệt đối với phía Trung tâm Apax Leaders.

Chị Nhung, phụ huynh tại cơ sở Tên Lửa (TPHCM) bày tỏ mong chờ lực lượng chức năng sớm công bố thông tin liên quan tới nhóm Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Hồi tháng 3/2024, sau khi Shark Thủy bị bắt, đại diện Tập đoàn Egroup, cho biết ưu tiên đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên như Apax Leaders, STEAMe Garten hay CMS Edu... trong mọi tình huống. Song, về phía phụ huynh Apax Leaders, thông tin hoàn tiền theo kế hoạch trước đó vẫn chưa được thực hiện.