Vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Bộ Xây dựng chỉ đạo làm rõ

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ đạo những nội dung liên quan vụ việc sự cố nhiều căn biệt thự ven biển đổ sập trong cơn bão Bualoi (bão số 10).

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều căn biệt thự hư hỏng, đổ sập khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tổ chức giám định nguyên nhân sự cố; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, các bên có liên quan tổ chức khắc phục sự cố, quyết định việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Như Dân trí đã đưa tin, nhiều căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, bị hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9.

Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư dự án, được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Chủ đầu tư thuê nhân lực khắc phục sự cố (Ảnh: Dương Nguyên).

Dự án này xây dựng trên diện tích gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 930 tỷ đồng với khoảng 500 căn biệt thự, nhà liền kề...

Mục tiêu dự án là xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi trong việc khai thác quần thể sân golf 18 lỗ và các hạng mục khác.

Dự án được quảng bá là khu đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ. Thế nhưng, bão Bualoi đổ bộ đã khiến hơn 20 căn biệt thự giáp biển đều bị ảnh hưởng, thiệt hại, nhiều nhà đổ sập.