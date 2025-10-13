Kỹ sư xây dựng phân tích nguyên nhân vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi

Những ngày qua, vụ hàng loạt căn biệt thự của dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (hay còn được gọi là Khu resort Hoa Tiên Paradise Hà Tĩnh, địa chỉ tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị đổ sập sau bão Bualoi đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Nhiều ý kiến đặt nghi vấn về chất lượng công trình và hạng mục kè biển dài 850m sử dụng cọc dự ứng lực theo giấy phép của Sở Xây dựng Hà Tĩnh liệu có được thi công đúng thiết kế hay không.

Hàng loạt biệt thự nằm ở vị trí giáp biển bị đổ sập khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo dõi vụ việc, một kỹ sư xây dựng tại Hà Tĩnh cho rằng việc nhiều căn biệt thự giáp biển dễ dàng đổ sập cho thấy những dấu hiệu bất thường về chất lượng thi công.

"Với các công trình ven biển, hệ thống kè chắn sóng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp bảo vệ bờ khỏi xói mòn, thủy triều và nước dâng do bão. Nếu kè không đảm bảo, nền móng rất dễ bị sóng đánh bật", kỹ sư này phân tích.

Thực tế tại dự án cho thấy, khi bão Bualoi đổ bộ, sóng lớn đã cuốn trôi lớp đất cát nền của nhiều căn biệt thự, khiến công trình bị khoét sâu vào móng và sụp đổ hàng loạt.

Về kết cấu, vị kỹ sư nhận định các căn biệt thự này được thiết kế mái hình vòm bê tông cốt thép nặng nhưng tường không có cột trụ chịu lực là điểm yếu "chí mạng".

Những căn biệt thự không có cột trụ chống đỡ mái bê tông vòm (Ảnh: Dương Nguyên).

"Mái bê tông đòi hỏi phải có hệ thống cột trụ kiên cố. Nếu không, tường phải được xây bằng gạch đặc để chịu tải. Tuy nhiên, dãy biệt thự này lại sử dụng gạch 6 lỗ - một loại gạch nhẹ, cách nhiệt tốt nhưng độ bền và khả năng chịu lực kém hơn gạch đặc. Không có cột trụ, tường chịu lực yếu, lại bị sóng đánh khoét sâu, việc đổ sập là điều dễ hiểu", kỹ sư nói thêm.

Tại hiện trường, phóng viên cũng ghi nhận lớp nền nhà có dấu hiệu kém chất lượng, khi dùng tay vẫn có thể bẻ vụn vật liệu.

Sau khi xem hình ảnh và video, nam kỹ sư cho rằng điều này có thể do vật liệu xây dựng kém chất lượng, không đạt chuẩn, cần được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Liên quan vụ hàng loạt biệt thự ven biển bị đổ sập trong cơn bão Bualoi, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ đạo các nội dung xử lý.

Những căn biệt thự này sử dụng tường gạch 6 lỗ chứ không dùng gạch đặc (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc dừng hoặc tạm dừng thi công, khai thác sử dụng đối với các hạng mục, một phần hoặc toàn bộ công trình, tùy theo tính chất và mức độ ảnh hưởng của sự cố; tổ chức khắc phục, giải quyết sự cố theo đúng quy định.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có); yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý công trình khẩn trương khắc phục và báo cáo việc tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Trước đó, ngày 9/10, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường sự cố nhiều căn biệt thự ven biển bị hư hỏng, đổ sập.

Lớp nền nhà biệt thự nghi kém chất lượng, dùng tay có thể bẻ vụn (Video: Dương Nguyên).

Dự án này là một trong ba hạng mục thành phần của Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành, do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2008, đã điều chỉnh 4 lần, gần nhất vào tháng 1/2024.

Dự án có quy mô gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng, gồm khoảng 500 căn biệt thự và nhà liền kề. Mỗi căn biệt thự có diện tích 180-250m2.

Theo giới thiệu, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp nhà ở để bán và cho thuê, phục vụ du khách trong, ngoài nước. Khu biệt thự được quảng bá là đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với mái vòm cao, rộng.