Khu mộ tổ án ngữ trên dự án đường hơn 630 tỷ đồng ở Sầm Sơn

Năm 2023, dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn được khởi công xây dựng. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 2,3km, mức đầu tư hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 282 tỷ đồng, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 280 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sầm Sơn) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch đến năm 2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Qua tìm hiểu, dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 17,2ha/589 hộ. Trong đó diện tích đã được bàn giao thi công 13ha/424 hộ, còn lại 4,2ha/165 hộ chưa được kiểm kê, áp giá đền bù, một số trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa đồng ý nhận tiền.

Đại diện phường Sầm Sơn cho biết việc dự án chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chậm giải phóng mặt bằng do chưa thể bố trí được khu tái định cư.

Một nguyên nhân nữa dẫn đến dự án chậm tiến độ là do tuyến đường được thi công có nhiều vị trí đi qua kênh mương, thủy lợi.

Theo báo cáo từ Ban quản lý dự án khu vực Sầm Sơn, việc giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do trên trục đường thi công có một khu mộ tổ của 2 dòng họ (khu vực khoanh đỏ trong ảnh). Chủ đầu tư đã thực hiện việc kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng người dân chưa đồng ý nhận tiền.

Tại nút giao với đường ven biển Sầm Sơn, đơn vị thi công đổ vật liệu ngổn ngang suốt thời gian dài. Các phương tiện phải đi vòng ra bên ngoài để lưu thông qua đây.

Bên trong dự án, một số trụ bê tông với lõi thép đang bị hoen gỉ.

Một số người dân tận dụng đoạn đường để phơi moi (ruốc biển).

Trước thực trạng chậm tiến độ dự án, ngày 2/12, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo.

Ông Liêm giao các đơn vị liên quan sớm rà soát lại diện tích đất còn phải giải phóng mặt bằng, đồng thời bố trí tái định cư và nghiên cứu việc di chuyển mồ mả.

Ngoài ra, tại một số đoạn đi qua phường Nam Sầm Sơn, ông yêu cầu địa phương tổ chức hội nghị, làm việc, vận động, tuyên truyền hộ dân để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

Vị trí dự án đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn (Ảnh: Google Maps).