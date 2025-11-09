Hình hài tàu cổ phát lộ trở lại ở Hội An sau nhiều tháng mất dấu

Sáng 9/11, nhiều người dân ở phường Hội An Tây (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng) đã kéo ra bãi biển Tân Thành để được tận mắt ngắm con tàu gỗ nghi là tàu cổ, phát lộ trên bãi biển.

Theo báo cáo, con tàu gỗ có kích thước lớn, hình dáng, kết cấu kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc.

Thân con tàu lộ diện vào sáng 9/11, sau một thời gian mất tích.

Trước đó lần đầu tiên con tàu được phát hiện vào ngày 26/12/2023. Thời điểm đó nhiều người dân ở Hội An ra bờ biển nhìn thấy phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nhô lên dưới lớp cát.

Vị trí phát hiện nằm sát bờ biển, cách UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) khoảng 400m.

Trong ảnh: Hình ảnh con tàu đắm được chụp vào ngày 26/12/2023.

Theo báo cáo, tàu được làm từ gỗ bằng lăng, kiền kiền tại Đông Nam Á và gỗ thông từ Trung Quốc, dùng chất trét quanh tàu để ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển.

Các khối gỗ tạo khung cho con tàu vẫn còn nguyên vẹn dù đã ngâm nước biển rất lâu.

Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với chuyên gia đến từ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) nghiên cứu và đã có báo cáo ban đầu.

Phần thân con tàu lộ hẳn lên khỏi lớp cát biển khi thủy triều rút xuống.

Đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại chính xác của con tàu, nhưng các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại từ cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Nhiều vị trí thân tàu lộ rõ việc được nối với nhau bằng kim loại sắt.

Các nhà khoa học cho rằng, đây có thể coi là một "bảo vật tàu cổ" vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Các lỗ chạy dây cánh buồm cho tàu vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng.

Cấu trúc sàn tàu còn một phần nguyên vẹn.

Sàn tàu có bề rộng nhất gần 5m, chiều dài hơn 15m.

Sau các báo cáo từ năm 2023, cơ quan chuyên môn đã đề xuất có giải pháp bảo vệ hiện trường, lập kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu con tàu. Khi công việc đang được xúc tiến, tàu lại bị cát vùi lấp và mất dấu.

Hình ảnh ghi nhận vào sáng 9/11 cho thấy, con tàu gỗ đang có dấu hiệu bị cát tiếp tục vùi lấp trở lại.

Vị trí phát hiện con tàu tại tại bãi biển phường Hội An Tây (Ảnh: Google Maps).