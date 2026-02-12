Lần đầu tiên có ngựa thật diễu hành tại Hội Hoa Xuân 2026 ở TPHCM

Tiếp nối truyền thống hơn 45 năm, Hội Hoa Xuân TPHCM 2026 đã chính thức khai mạc tại công viên Tao Đàn, mang đến một không gian rực rỡ sắc màu và nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách. Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", sự kiện diễn ra từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Điểm nhấn đặc biệt của Hội Hoa Xuân năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của đàn ngựa thật, diễu hành và tương tác với du khách. Bên cạnh dàn linh vật ngựa được tạo hình sinh động, bắt mắt, những chú ngựa khỏe mạnh, thuần chủng từ Trường đua Madagui (Lâm Đồng) đã mang đến một không khí mới lạ, độc đáo cho lễ hội.

Mỗi ngày vào lúc 9h, đàn ngựa sẽ diễu hành một vòng quanh công viên Tao Đàn dưới sự hướng dẫn của các nài ngựa chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh và giao lưu, mang đến trải nghiệm mới mẻ ngay giữa trung tâm thành phố dịp Tết.

Hội Hoa Xuân 2026 được tổ chức trên quy mô 9,6ha tại "lá phổi xanh" của thành phố, với thông điệp giao thoa giữa truyền thống và khát vọng tương lai. Không gian sự kiện được thiết kế mở, khai thác tối đa mảng xanh của công viên Tao Đàn, kết hợp hài hòa với các hình thức nghệ thuật sắp đặt đương đại, tạo nên một diện mạo vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Tại cổng chính Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ Nghinh Xuân" với bộ ba linh vật ngựa sải bước trên nền sóng tre cách điệu, hướng về Đền tưởng niệm các Vua Hùng, mang ý nghĩa về sự thịnh vượng. Trung cảnh "Bóng câu non nước" và "Mai vàng tiến vua" với cấu trúc 6 lớp bao quanh 8 biểu tượng Ngựa, hàm ý "Lộc - Phát", gửi gắm ước vọng năm mới an lành, phát đạt.

Cổng Nguyễn Thị Minh Khai nổi bật với không gian "Vạn Mã Nghênh Xuân" và đại cảnh "Tuấn Mã Phi Vân", tái hiện hình ảnh ngựa phi nước đại, biểu tượng cho tốc độ, sức mạnh và khát vọng hội nhập quốc tế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Anh Hugh và chị Alice, du khách đến từ Vương quốc Anh, bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô và sự hoành tráng của Hội Hoa Xuân. "Không khí ở đây thật sôi động và rực rỡ, mọi thứ được tổ chức rất công phu", anh Hugh chia sẻ.

Ngoài các đại cảnh ấn tượng, Hội Hoa Xuân lần thứ 46 còn quy tụ hàng nghìn tác phẩm hoa, cây kiểng, bonsai từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành. Nổi bật là bộ sưu tập lan Catleya, Đendro nắng giống mới, lan rừng quý hiếm; bonsai đỗ quyên, bông giấy cổ thụ; mai vàng miền Đông, Tây Nam Bộ cùng các không gian gỗ lũa, non bộ, tiểu cảnh và cây trái nghệ thuật.

Không gian trưng bày hoa lan được thiết kế như một "vườn nghệ thuật mở" với giàn treo và mái che hình cánh hoa, hứa hẹn trở thành điểm check-in ấn tượng đối với người dân và du khách.

Chị Mai Lan (phường Hòa Hưng) chia sẻ: "Tôi thường hay dẫn các con đến đây chơi mỗi dịp Tết. Năm nào cũng vậy, cứ sắp xếp được thời gian là cả nhà lại ra Tao Đàn dạo hội hoa xuân".

Với thông điệp "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Hội Hoa Xuân TPHCM lần thứ 46 không chỉ là điểm đến văn hóa quen thuộc mỗi độ Tết về mà còn thể hiện sức bền của một sinh hoạt truyền thống, góp phần làm nên bản sắc tinh thần của đô thị hơn 300 năm tuổi.