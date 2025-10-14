"Hà Nội tiên phong, gương mẫu, đột phá vì mục tiêu hạnh phúc của nhân dân"

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII sẽ diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu nhân dân hạnh phúc

Chủ đề Đại hội XVIII là: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

So với chủ đề Đại hội XVII, chủ đề Đại hội XVIII đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ vai trò "gương mẫu" sang "tiên phong, đột phá", xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, lần đầu tiên mục tiêu hạnh phúc của người dân được đưa vào chủ đề, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đến chất lượng cuộc sống và phát triển con người một cách toàn diện.

Phương châm Đại hội XVIII là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

So với phương châm Đại hội XVII, việc thay thế yếu tố "Sáng tạo" bằng "Đột phá" cho thấy quyết tâm hành động quyết liệt hơn, không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải tạo ra những bước phát triển vượt bậc, giải quyết các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Mục tiêu đến năm 2030 tại văn kiện Đại hội XVIII được phát triển ở tầm cao hơn và cụ thể hóa bằng những khát vọng mới như Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn.

Đặc biệt, mục tiêu cũng nhấn mạnh việc xây dựng thủ đô có chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, qua đó thể hiện mục tiêu cuối cùng của thành phố là mang lại hạnh phúc cho người dân.

Bên cạnh đó, tầm nhìn đến năm 2045 của Đại hội XVIII so với Đại hội XVII được xác định rõ nét hơn: Hà Nội có trình độ phát triển "ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Đại hội XVIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn lịch sử mới của thủ đô và đất nước.

"Đại hội XVIII có điểm khác biệt so với trước đây là chưa bao giờ các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch, xu thế thời đại hội tụ đầy đủ, tạo thuận lợi cho Hà Nội phát triển như kỳ này", ông Phong khẳng định.

Theo ông Phong, về chính trị, có Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, tạo điều kiện về thể chế cho Hà Nội phát triển.

Đồng thời, ông Phong cho biết sau khi trình Quốc hội cho ý kiến và trên cơ sở Kết luận số 08-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

"Thời gian qua, Trung ương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khơi thông các nguồn lực. Hà Nội cũng nhận thức rõ ràng hơn về nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực trí tuệ, nguồn lực con người", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (Ảnh: Quang Thái).

Ông Phong nhấn mạnh quan điểm khi Thành ủy Hà Nội chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội. Thứ nhất là "đúng vai", đó là vai trò, trách nhiệm là thủ đô.

Thứ hai là "đúng tầm", đó là Hà Nội phải vươn tầm ra khu vực, cạnh tranh ngoài biên giới; đối với trong nước phải làm tốt hơn vai trò dẫn dắt đầu tàu đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thứ ba là phải "đúng định hướng" của Đảng và văn kiện Đại hội XIV.

Hà Nội phải đột phá về tư duy và hành động

Ông Phong cho biết trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội, Thành ủy đã chỉ đạo so sánh, đối chiếu số liệu với các thủ đô trong khu vực và châu Á, để xác định rõ Hà Nội phải cố gắng, vươn lên như thế nào mới ngang tầm với họ. Do đó, trong các chỉ tiêu nêu trong văn kiện, có những chỉ tiêu mới, lần đầu được đưa vào, như chỉ tiêu về hạnh phúc.

Làm rõ thêm nội hàm và những nét mới của chủ đề Đại hội XVIII, ông Phong nhấn mạnh Hà Nội phải có trách nhiệm, không chỉ gương mẫu, mà phải đi đầu, tiên phong, đồng thời chủ động đề xuất với Trung ương được thí điểm, thực hiện chính sách mới.

"Đột phá là một trong những điểm nhấn quan trọng trong văn kiện đại hội. Nếu không đột phá về tư duy và hành động, Hà Nội rất khó đạt được mục tiêu phát triển đề ra", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Về thành tố thứ tư trong chủ đề đại hội là "phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc", ông Phong cho biết đây không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ này, mà là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài.

Ông cũng nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu này nhằm khẳng định quyết tâm, định hướng xuyên suốt, để từ suy nghĩ, hành động, từ việc lớn, đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên đều phải hướng tới hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc là không có điểm dừng, cho nên mục tiêu, quyết tâm vì hạnh phúc của nhân dân cũng không có điểm dừng.

Hà Nội sẽ phát triển hướng mặt ra sông Hồng thay vì quay lưng vào sông như trước (Ảnh: Hữu Nghị).

Văn kiện Đại hội XVIII của Hà Nội được xây dựng rất đổi mới, cụ thể, bớt tính hàn lâm với mong muốn không chỉ dùng trong hệ thống chính trị, đối với cán bộ, đảng viên, mà còn được phổ biến, được hưởng ứng của từng người dân; để tất cả người dân, doanh nghiệp đọc có thể hình dung được 5 năm tới có thể làm gì để tham gia và được hưởng thụ gì; thông qua đó để cùng hiệu triệu, động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng cống hiến cùng đóng góp vào xây dựng và phát triển thủ đô.

Bên cạnh đó, ông Phong cho biết một điểm khác biệt và rất mới là kỳ này, Thành ủy Hà Nội xây dựng ngay chương trình hành động, chương trình công tác thực hiện nghị quyết và có thể ban hành luôn sau đại hội. Lần này, Thành ủy Hà Nội chỉ ban hành 2 chương trình công tác.

Trong đó, chương trình thứ nhất gồm 62 nhiệm vụ, đề án, kế hoạch tập trung vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chương trình công tác thứ hai gồm 122 nhiệm vụ, dự án, đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện, đặc biệt là xác định 18 nhóm công trình, dự án phải khởi công, hoàn thành trong nhiệm kỳ với tổng mức đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn lực ngân sách chiếm khoảng 20%, số còn lại sẽ là nguồn lực từ xã hội.

"Đây là vấn đề rất quan trọng. Khi đặt ra mục tiêu này, nghĩa là Hà Nội phải thực sự có sức hấp dẫn và sức hấp dẫn không phải chỉ trong nước, mà còn phải ở tầm quốc tế", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nêu rõ từ chủ đề, quan điểm đến mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động có mối quan hệ rất hữu cơ với nhau. Thành phố xác định, phải lựa chọn trúng những lĩnh vực thế mạnh như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch...

Ông Phong cho biết điều đáng mừng là hiện tại Hà Nội có điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Cùng với đó, Hà Nội còn là địa phương 3 năm liên tiếp đứng số 1 của cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo - đây là tiền đề rất quan trọng để Hà Nội tiếp tục triển khai những giải pháp mang tính đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn tới, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tiên phong, gương mẫu - xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết thời gian tới, cấp ủy các đơn vị thuộc Đảng ủy UBND thành phố phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn, theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội.

"Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, cấp ủy các đơn vị kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai ngay nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với chỉ đạo triển khai, thực hiện các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố", ông Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Phạm Thắng).

Cùng với đó, ông Thanh cho biết cấp ủy các đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50 ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của Đảng.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức hành chính để nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy. Đặc biệt là tập trung vào một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8-8,5% năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, ông Thanh nhấn mạnh các cấp sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Chủ tịch Hà Nội đồng thời yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới, đưa Hà Nội thực sự trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực; tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa; thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho các đối tượng chính sách, người lao động.

"Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tôi tin tưởng Đảng bộ UBND thành phố sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", ông Thanh nêu rõ.