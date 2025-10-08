Hà Nội đưa tiêu chí hạnh phúc vào chỉ tiêu đến năm 2030

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hà Nội dự kiến có 75 Thành ủy viên

Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 17/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết với chủ đề "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

So với chủ đề Đại hội XVII, chủ đề Đại hội XVIII đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất, từ vai trò "gương mẫu" sang "tiên phong, đột phá", xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủ đô trong "kỷ nguyên mới".

Đặc biệt, lần đầu tiên mục tiêu "hạnh phúc" của người dân được đưa vào chủ đề, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đến chất lượng cuộc sống và phát triển con người một cách toàn diện.

Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Quang Thái).

Một điểm mới khác trong xây dựng văn kiện Đại hội XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội lần này là văn kiện được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích (gồm 39 trang), có tính khái quát cao, kết cấu chặt chẽ, thể hiện đầy đủ, toàn diện những vấn đề lớn của thủ đô.

Kết cấu hướng đến hành động, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được diễn đạt ngắn gọn, phân nhóm theo lĩnh vực và gắn với đầu mối, lộ trình, chỉ số đánh giá để dễ dàng chuyển thành chương trình hành động và các kế hoạch chuyên đề.

Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đã được chủ động xây dựng, sẵn sàng ban hành và triển khai ngay sau đại hội, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Về phương án nhân sự, ông Hải cho biết bám sát Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng phương án công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Theo đó, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII dự kiến gồm 75 người, số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm 17 người, số lượng ủy viên Thường trực Thành ủy gồm 5 người.

Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội được giới thiệu có cơ cấu hợp lý giữa các ban, ngành, địa phương, bảo đảm tỷ lệ đổi mới cấp ủy, quan tâm đến cơ cấu cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ nữ.

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân đạt từ 11,0%/năm trở lên

Phương châm Đại hội XVIII của Thành ủy Hà Nội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

So với phương châm Đại hội XVII, việc thay thế yếu tố "Sáng tạo" bằng "Đột phá" cho thấy quyết tâm hành động quyết liệt hơn, không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải tạo ra những bước phát triển vượt bậc, giải quyết các điểm nghẽn tồn tại nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Quang Thái).

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11,0%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5 triệu tỷ đồng.

Về xã hội, Hà Nội đặt chỉ tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 60%; năng suất lao động năm 2030 (theo giá hiện hành) đạt 644,5 triệu đồng/lao động.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết chỉ số hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu mới được đưa vào Báo cáo chính trị lần này nhằm thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, hướng tới thủ đô hạnh phúc, văn minh và đáng sống.

Theo ông Phong, văn minh, hiện đại và hạnh phúc không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ tới mà còn mang tính định hướng lâu dài cho sự phát triển của thủ đô. Hạnh phúc là một giá trị không có điểm dừng, bởi nhu cầu hưởng thụ, mong muốn về cuộc sống tốt đẹp hơn của con người là vô hạn.

Ông Phong nhấn mạnh mọi suy nghĩ, hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân. Không có hạnh phúc, không thể nói đến sự phát triển bền vững, vì hạnh phúc là thước đo căn bản nhất của mọi giá trị phát triển.