Thủ tướng: Cả nước trông chờ vào vai trò dẫn dắt, kiến tạo của Hà Nội

Tinh thần này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030, ngày 10/10.

Dự Đại hội còn có hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội.

Thủ tướng khái quát phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô 5 năm qua bằng 20 chữ: "Chuyển biến tích cực - giàu bản sắc riêng - không ngừng sáng tạo - lan tỏa niềm tin - thúc đẩy phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dù đạt nhiều kết quả, song theo lãnh đạo Chính phủ, phong trào thi đua giai đoạn qua của Hà Nội vẫn còn hình thức, chưa gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân; thiếu sự chủ động trong phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất còn chưa kịp thời.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt tốc hành động, phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tiên phong, gương mẫu và dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước trong mọi hoạt động, gồm các phong trào thi đua yêu nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng công tác thi đua, khen thưởng là một động lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh

Do đó, các phong trào thi đua của thủ đô trong giai đoạn mới cũng phải có bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt" trong các phong trào thi đua của Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, “3 không” được Thủ tướng quán triệt gồm: Không hình thức qua loa, chiếu lệ; Không khoe khoang, sáo rỗng, "nói mà không làm"; Không "làm mà thiếu hiệu quả" và thiếu sự hưởng ứng của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Mục tiêu xuyên suốt được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" của dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với mục tiêu đưa thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới, Thủ tướng đề nghị hơn 600 đại biểu là điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua dự Đại hội hôm nay sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, luôn là "hạt nhân" tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng sứ mệnh, niềm tin và trách nhiệm đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và tự hào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025 cho các cá nhân (Ảnh: Viết Thành).

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", nhân dân cả nước đang trông chờ vào vai trò dẫn dắt, sứ mệnh tiên phong, kiến tạo phát triển của Thủ đô Hà Nội. Vì thế, theo Thủ tướng, Hà Nội phải luôn là niềm tự hào của đất nước, là niềm tin của nhân dân.

Ông nhấn mạnh thủ đô không chỉ là một cực tăng trưởng mà còn phải là động lực phát triển của toàn vùng và cả đất nước; là nơi "phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn, hòa hợp thiên nhiên và tiến cùng thời đại".

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2025 cho 10 cá nhân.