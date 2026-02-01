Công an triệu tập tài xế xe Bentley sau vụ ẩu đả ở TPHCM

Ngày 10/2, Công an phường Bến Thành, TPHCM, lập hồ sơ, xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, sau va chạm giữa 2 ô tô, trong đó có một xe sang Bentley.

Sang (bìa trái) và Đông bị mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vào khoảng 2h30 cùng ngày, Mã Thanh (SN 1977, ngụ TPHCM) lái xe hiệu Bentley trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do tài xế L.N.T. (SN 1992) cầm lái, chở theo hành khách là anh N.V.H.A. (SN 1987).

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng để trao đổi, sau đó xảy ra cự cãi. Một lúc sau, Ngô Duy Đông (SN 1977, ngụ TPHCM) chạy xe máy đến hỗ trợ Mã Thanh.

Trong khi cự cãi, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đuổi đánh anh H.A.. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và Công an phường Bến Thành phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã mời những người liên quan đến trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Qua vụ việc trên, công an đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng.

Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.