Phú Thọ giao công an tổ chức đấu tranh, triệt phá ổ nhóm buôn lậu dịp Tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga (Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ) đưa ra yêu cầu này sau khi đi kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của một số đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và trung tâm thương mại trên địa bàn.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao chỉ đạo đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và công an các xã, phường xây dựng kế hoạch, chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, tập trung vào nhóm hàng cấm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, gian lận xuất xứ.

Công an phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại xã Thổ Tang, Phú Thọ (Ảnh: Hồng Minh).

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhận thấy trên địa bàn chưa xảy ra các điểm nóng, vụ việc nổi cộm, phức tạp. Giá cả các loại mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức các mặt hàng thiết yếu.

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề liên quan đến hạn sử dụng hàng hóa được bày bán còn lại ngắn. Mặt hàng trưng bày tại các trung tâm thương mại, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương chưa nhiều. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh còn thiếu các biển chỉ dẫn thoát hiểm, hướng dẫn về PCCC, theo UBND tỉnh Phú Thọ.

Bà Nga giao Chi Cục Quản lý thị trường, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), UBND các xã, phường kiểm soát, xử lý hành vi tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng.

“Không để phát sinh các kho, bãi, điểm trung chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hoạt động lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026”, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ quán triệt.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng chức năng tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Việc này nhằm không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người.

Sở Y tế phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn rộng rãi cho người dân thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền...