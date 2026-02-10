Cháy lớn tại Nhà tình thương Hương La ở Bắc Ninh

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h30 ngày 10/2, từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La (xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Lửa sau đó nhanh chóng bùng lớn và cháy lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: TTX).

Dù vậy, "bà hỏa" vẫn thiêu rụi khoảng 80m2 công trình kho làm nến. Vụ việc không ghi nhận thương vong về người.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ khuyết tật, do 15 nữ tu chăm sóc. Thời điểm xảy ra vụ cháy có 13 nữ tu và 8 trẻ, những người còn lại đã đi học hoặc về quê ăn Tết. Phát hiện cháy, các nữ tu và em nhỏ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.