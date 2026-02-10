TPHCM chốt danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, để lựa chọn danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là hội nghị cuối cùng trong các quy trình hiệp thương chuẩn bị bầu cử. Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo kết quả tổ chức hội nghị cử tri tại địa phương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM (Ảnh: Hoàng Anh).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Kết quả cho thấy 54/60 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% và có 6 người có đơn xin rút đơn khỏi danh sách ứng cử.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, lựa chọn, biểu quyết với tỷ lệ 100% đối với danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu đã thống nhất danh sách 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM (Ảnh: Hoàng Anh).

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI đã tổ chức hội nghị bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách 48 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 209 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ 221 ứng viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (trong đó có 5 người tự ứng cử). Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận được 6 trường hợp gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các xã, phường, đặc khu đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với 215 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Kết quả, 211 người đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50%, trong đó có 2 người xin rút.