5 lãnh đạo chủ chốt làm Trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chiều 7/2, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng Ban Thường trực).

Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (Ảnh: Minh Châu).

Các Phó trưởng Ban khác gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Quyết định của Bộ Chính trị đồng thời nêu rõ các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trần Quốc Vượng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị... cũng là thành viên Ban Chỉ đạo.

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo có: nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà... cũng nằm trong danh sách thành viên Ban Chỉ đạo.

Cùng với đó, Bộ Chính trị có quyết định về Thường trực Ban chỉ đạo gồm Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó trưởng bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo); Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn (Ảnh: Hồng Phong).

Thường trực Ban Chỉ đạo còn có Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ định hướng xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV trình đại hội XV của Đảng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.