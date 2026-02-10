Tổng Bí thư chia sẻ “kỳ vọng đặc biệt” với các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu

Nội dung này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác, chiều 10/2. Cuộc gặp nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm

Tổng Bí thư khẳng định trong thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, theo Tổng Bí thư, không chỉ là những người chỉ huy xuất sắc trên mặt trận quân sự, chính trị, mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân và là người đảng viên, người công dân tốt ở nơi cư trú.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu (Ảnh: TTXVN).

Trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần hành động đồng bộ, xuyên suốt, không đứt gãy, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan hoạch định chính sách đến đơn vị tổ chức thực hiện, từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cho biết những điểm nghẽn kéo dài của thể chế, những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, những tồn tại chậm được xử lý đều được nhìn nhận thẳng thắn, đặt ra lộ trình giải quyết cụ thể, gắn với trách nhiệm rõ ràng, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm.

Yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, theo Tổng Bí thư, là phải kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Song song với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, tăng cường sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh dữ liệu. Đồng thời, phải tận dụng hiệu quả xu thế mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TTXVN).

Từ những chuyển biến mạnh mẽ và kết quả toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, nhạy bén và quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Lãnh đạo Đảng lưu ý phải quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy"; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Niềm tin và kỳ vọng đặc biệt

Về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hội viên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của cựu chiến binh Việt Nam càng trở nên quan trọng và nặng nề hơn.

Cựu chiến binh, dù ở cương vị nào vẫn là những “chiến sĩ” trên mặt trận mới - mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Mỗi cựu chiến binh, bằng uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, Đảng, Quân ủy Trung ương đặt niềm tin và kỳ vọng đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh với các đại biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cho rằng trách nhiệm của các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu không chỉ dừng lại ở vai trò nêu gương, mà còn là việc tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện chủ trương lớn của Đảng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với bản lĩnh chính trị được tôi luyện qua thử thách, cùng trí tuệ mẫn tiệp và bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Tổng Bí thư đề nghị các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiến kế để xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.