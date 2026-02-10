Đoàn nhà sư đi bộ 3.700km qua 9 bang của Mỹ

Đoàn các nhà sư hành hương (Ảnh: AFP).

Đây là một cuộc hành hương qua 9 bang, được hàng nghìn người dân theo dõi trên suốt chặng đường.

“Tôi cảm thấy rằng ở đất nước chúng ta và trên thế giới hiện nay, bạn phải thể hiện sự ủng hộ hòa bình bằng mọi cách có thể”, ông Bob Anderson, 74 tuổi, đến từ Gloucester County, Virginia, nói trong lúc các nhà sư dừng chân tại Richmond ngày 3/2.

Các nhà sư bắt đầu cuộc hành trình từ Texas cách đây hơn 3 tháng, có lúc phải đối mặt với nhiệt độ mùa đông giá rét, thậm chí đi chân trần, nhằm nâng cao “nhận thức về hòa bình, lòng từ ái và sự trắc ẩn trên khắp nước Mỹ và thế giới”.

Đoàn hành hương vẫn tiếp tục bước đi bất chấp một cơn bão mùa đông mạnh quét qua, mang theo tuyết dày, mưa đá và mưa đóng băng làm tê liệt khu vực từ Thung lũng Ohio, miền Trung Nam đến New England, trong khi không khí lạnh bao trùm phần lớn nước Mỹ.

Cùng đồng hành với họ là chú chó cứu hộ tên Aloka. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Mỹ, một phần do chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền.

“Chúng tôi đi bộ không phải để phản đối, mà để đánh thức hòa bình vốn đã tồn tại trong mỗi người chúng ta”, ông Bhikkhu Pannakara, nhà lãnh đạo tinh thần của phong trào, cho biết.

Cuộc đi bộ đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người trên mạng xã hội, với nhiều thông điệp động viên gửi đến các nhà sư.

Trong chặng dừng tại North Carolina, Thống đốc bang Josh Stein đã cảm ơn các nhà sư vì đã mang thông điệp hy vọng đến hàng triệu người về hòa bình, bình đẳng, công lý và lòng trắc ẩn. Các nhà sư đã đi qua các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina và Virginia. Khi đến Washington, các nhà sư dự kiến gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo thành phố và các nhân vật khác và tổ chức một khóa thiền.

Dù mang ý nghĩa tích cực, hành trình không tránh khỏi biến cố. Khi đi qua Dayton, Texas, một xe tải đã đâm vào xe hộ tống của đoàn, khiến một số người bị thương theo truyền thông địa phương. Hai nhà sư bị thương nặng, trong đó có 1 người phải cắt cụt chân.

Bất chấp tai nạn, đoàn vẫn tiếp tục hành trình xuyên nước Mỹ không chỉ để tôn vinh thông điệp hòa bình ban đầu, mà còn để tri ân những người đồng đạo của mình.