Chủ tịch Hà Nội đến vùng ngập, yêu cầu triển khai ngay các dự án cấp bách

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, xã Trung Giã vẫn còn thôn An Lạc và thôn Hòa Bình có điểm ngập sâu khoảng 1,5m, lực lượng chức năng đã dùng thuyền đưa người và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ.

Tại xã Đa Phúc, trong một số thôn nước vẫn chưa rút hết. Lực lượng chức năng đã được tăng cường, vừa giúp người dân di chuyển đồ đạc, vừa cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, nhận định đây là đợt mưa lũ chưa từng có tiền lệ nên không thể chủ quan, đặc biệt tại các vị trí chân đê có mạch sủi, thẩm thấu nước cần tuần tra và xử lý ngay.

Ông Nhận cho biết lực lượng quân đội sẵn sàng hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ cho bà con nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra tại khu vực đường tàu bị xói lở nền (Ảnh: Tần Mục).

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các khu vực này có đặc thù đê điều phức tạp, nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong một ngày đã vượt mức lũ lịch sử. Ngành nông nghiệp đã huy động lực lượng ứng trực, chống tràn tại các điểm đê xung yếu.

Ông Đại kiến nghị nâng cốt mặt đê hữu Cầu ít nhất 50cm và xây dựng phương án tái định cư cho khoảng 800 hộ dân ngoài đê bởi nhiều hộ dân mong muốn được di dời vào khu vực an toàn hơn.

Làm việc với các đơn vị tại Sở chỉ huy tiền phương, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ với người dân chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ. Ông Thanh cho biết chưa bao giờ Hà Nội hứng chịu thiên tai kép như vậy, bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn.

Với cơn bão số 10 (bão Bualoi), ông Thanh thẳng thắn chỉ ra công tác dự báo và phản ứng ban đầu còn bị động, tuy nhiên lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm và chủ động hơn trước bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, các địa phương đã xây dựng kịch bản ứng phó, chủ động di dời dân, đảm bảo an toàn nguồn điện, nguồn nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo tại Sở chỉ huy tiền phương (Ảnh: Tần Mục).

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng khi nước rút cần nhanh chóng vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống người dân, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Chủ tịch Hà Nội đồng ý với các phương án của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô về củng cố đê điều, nâng cấp các trạm bơm...

Đáng chú ý, ông Thanh yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội, hai năm qua tôi đã cho kiểm tra toàn diện, tới đây sẽ lập đề án tổng thể về các tuyến đê và đường đấu nối. Việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu thực hiện ngay, mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt", ông Thanh nhấn mạnh.