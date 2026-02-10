Khởi tố giám đốc chỉ đạo biến hàng nghìn chai tinh dầu thành "hàng ngoại"

Ngày 10/2, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Trường (57 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thanh (36 tuổi, cùng trú tại phường Tây Nha Trang), để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, hôm 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINDACAP (trụ sở tại phường Nam Nha Trang), do Nguyễn Thiên Trường làm Giám đốc, Nguyễn Thị Phương Thanh giữ chức vụ Tổng quản lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thiên Trường (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.000 chai tinh dầu hít dán nhãn chữ nước ngoài, có dấu hiệu bất minh về nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong, thu giữ để phục vụ điều tra.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thiên Trường là người trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Phương Thanh thực hiện hành vi làm giả xuất xứ lô hàng trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua tinh dầu giá rẻ từ các công ty trong nước, sau đó đặt in và dán tem nhãn giả mạo xuất xứ Thái Lan lên sản phẩm. Bằng cách đánh tráo nguồn gốc, các đối tượng biến hàng nội địa thành hàng ngoại nhập giả mạo, đưa ra thị trường với giá cao hơn để trục lợi.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ.