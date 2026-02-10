Sơn La: Xác minh thông tin học sinh nghi bị nhốt trong lớp đến đêm

Học sinh nghi bị nhốt trong lớp ở Sơn La

Đoạn video khoảng 20 phút, ghi lại cảnh một học sinh độ tuổi tiểu học ở một mình trong lớp, trong khi đèn tắt tối om và hai cửa lớp đều bị khóa bên ngoài.

Người mẹ ở ngoài vừa gào khóc vừa nói trong nước mắt “chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con về, chúng tôi đi tìm thì thấy bị nhốt trong lớp thế này”.

Mặc dù người mẹ gào khóc nhưng ban đầu cháu bé vẫn bình tĩnh, sau khi trao đổi với mẹ bằng tiếng địa phương, cháu bé mới òa khóc.

Sau hơn 15 phút, nhiều người đến đập khóa, phá cửa đưa cháu bé ra ngoài.

Hình ảnh cháu bé một mình ở lớp học trong đêm, trong khi hai cửa lớp bị khóa bên ngoài (Ảnh: Từ clip).

Chỉ sau thời gian đăng tải ngắn, video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Theo một số thông tin ban đầu, có thể sự việc xảy ra tại Trường tiểu học xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu (cũ), tỉnh Sơn La.

Một số độc giả bức xúc với sự việc bởi tại sao để học sinh một mình trong đêm và khóa cửa.

Nhiều người dùng búa đập khóa và đưa cháu bé ra ngoài (Ảnh: Từ clip).

Trong khi một số người cho rằng, cần xác minh kỹ bởi có thể cháu bé ngủ quên và cô giáo tắt điện, khóa cửa ra về mà không hay biết.

"Một số trường sau khi tan học, bảo vệ sẽ đi từng lớp để khóa cửa, chưa chắc cô giáo nhốt", một độc giả đặt nghi vấn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở GS&ĐT Sơn La cho biết, đơn vị này vừa nắm được thông tin và đang khẩn trương xác minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!