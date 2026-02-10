Nhóm tội phạm lừa đảo bị bắt ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 10/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai (cùng trú tỉnh Bắc Ninh) và Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long, Ngô Trí Công (nhân thân đang xác minh).

Nhóm đối tượng tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhóm này bị bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 9/2025, các đối tượng lập Fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”, sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng, qua đó lừa đảo người dân.

Ngày 9/9/2025, nhóm này đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng mua thẻ game, điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Nhóm còn sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi điện để che giấu danh tính, tránh bị truy vết.

Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, do người đàn ông tên Hùng trực tiếp điều hành, hoạt động tại thành phố BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm chuyên biệt như tư vấn, thẩm định hồ sơ và rút tiền. Số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử để né tránh sự phát hiện.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính 100 tỷ đồng.