TPHCM kiểm tra thân nhiệt tất cả khách nhập cảnh để phòng virus Nipah

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe người dân và an toàn cho nhân viên y tế, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Thiết bị đo thân nhiệt, kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: VE).

Theo kế hoạch, TPHCM tăng cường giám sát và phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu. Các biện pháp kiểm dịch được triển khai đồng bộ, trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Thành phố sẽ kiểm tra thân nhiệt từ xa toàn bộ hành khách nhập cảnh nhằm phát hiện sớm trường hợp sốt hoặc có triệu chứng nghi ngờ. Các đơn vị sẽ khai thác yếu tố dịch tễ với hành khách có triệu chứng, nhất là người đến từ vùng nguy cơ. Hệ thống giám sát cộng đồng được củng cố để điều tra, truy vết và kiểm soát lây nhiễm.

Về điều trị, các cơ sở y tế cần rà soát nhân lực, vật tư, sẵn sàng thu dung bệnh nhân. TPHCM sẽ tổ chức tập huấn chẩn đoán, điều trị, phòng chống nhiễm khuẩn; tăng cường hội chẩn, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Công tác truyền thông cũng được yêu cầu thống nhất về thông điệp; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tránh gây hoang mang. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, khuyến cáo phòng bệnh dựa trên bằng chứng khoa học.

UBND TPHCM giao Sở Y tế làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, tổ chức giám sát dịch tễ tại cửa khẩu và cộng đồng; phân tuyến điều trị, xây dựng phương án ứng phó và báo cáo tình hình dịch.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp với các sở, ngành giám sát nguy cơ liên quan đến thực phẩm; kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại chợ, cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Y tế triển khai công tác truyền thông và tham mưu điều chỉnh các hoạt động tập trung đông người khi cần thiết.

UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức truyền thông trên địa bàn để người dân nhận thức đúng về nguy cơ dịch bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa phương cần phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong truyền thông phòng bệnh và tăng cường giám sát, phát hiện các ca nghi ngờ trong cộng đồng. Các trạm y tế tổ chức đội đáp ứng nhanh của phường, xã, đặc khu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có trường hợp nghi ngờ trên địa bàn.