TPHCM cấm đường nội đô để khai mạc Hội hoa Xuân 2026

Tối 10/2, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Trương Định (phường Bến Thành) nhằm phục vụ lễ khai mạc Hội hoa Xuân TPHCM lần thứ 46, Tết Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, Hội hoa Xuân TPHCM lần thứ 46 diễn ra trong 11 ngày. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 18h30 ngày 12/2, lễ bế mạc vào lúc 17h30 ngày 22/2.

CSGT TPHCM phân luồng, nhắc nhở người dân không đi vào đường cấm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cụ thể, từ 15h đến 21h ngày 12/2, lực lượng chức năng sẽ chặn tất cả xe cộ lưu thông trên đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) để tổ chức lễ khai mạc.

Trong thời gian này, người dân có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám để di chuyển sang các hướng.

PC08 khuyến cáo tài xế khi đi qua khu vực tổ chức lễ hội cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ để xem sự kiện, gây cản trở giao thông.

Căn cứ tình hình thực tế, PC08 sẽ điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.