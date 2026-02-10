Ô tô bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ cháy xảy ra vào chiều 10/2, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian này, ô tô tải chở hàng (chưa rõ lai lịch tài xế) chạy trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm trên, tài xế phát hiện lửa bùng phát ở thùng hàng, nên dừng xe để xử lý. Một số người dân giúp tài xế khống chế hỏa hoạn, nhưng ngọn lửa bao trùm xe tải.

Ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh: Văn Minh).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) có mặt phong tỏa hiện trường, dập lửa, điều tra vụ việc.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng điều tiết phương tiện, phân luồng xe cộ lưu thông hướng Bắc - Nam qua quốc lộ 1.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, nối Bình Thuận (cũ) với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023.