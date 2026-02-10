Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc trước giải châu Á

Bước vào trận đấu với đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình xuất phát gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, nỗ lực triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 30, đội tuyển nữ Trung Quốc mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 46.

Nhằm tăng cường nhân sự và thử nghiệm đội hình, HLV Mai Đức Chung thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được tung vào sân.

Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung chưa thể đánh bại hàng thủ của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện: “Chúng tôi thua 0-2 nhưng tinh thần của toàn đội rất tốt. Qua trận đấu này, ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để bổ sung và hoàn thiện đội hình.

Hiệp một chúng ta chơi chưa thật sự tốt, có thể do trước đó đội chỉ có hai trận đấu tập với Uzbekistan, nên mức độ hoàn thiện chưa cao. Khi gặp đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng tôi nhận ra nhiều vấn đề để điều chỉnh”.

Các cô gái Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực (Ảnh: VFF).

HLV Mai Đức Chung đặc biệt nhấn mạnh tinh thần thi đấu của các cầu thủ: “Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù còn hạn chế về thể lực, tầm vóc và sức mạnh so với đối thủ, các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường và nỗ lực. Chúng ta thua nhưng tôi vẫn hài lòng với sự cố gắng của các học trò”.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Đội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á, ngang tầm với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Vì vậy, khi chỉ thua 0-2 trước đối thủ như vậy, tôi có thể đánh giá cao tinh thần và sự nỗ lực của toàn đội.”

Theo kế hoạch, hai đội sẽ còn một trận giao hữu vào ngày 13/2. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện đội hình trước khi trở về nước, hướng tới vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3 tới.