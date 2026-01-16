Giấc mơ trên biển và quyết định “vượt rào” chưa có tiền lệ

Giấc mơ của đảng viên trên biển

Phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và ngư dân miền biển được Tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, đây vẫn được xác định là “điểm nghẽn” của địa phương này. Bởi vậy, sự ra đời của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai cũ, Nghệ An) vào tháng 7/2021 trở thành một dấu ấn đặc biệt. Lần đầu tiên, một chi bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được hình thành, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn.

Theo ông Hồ Văn Cậy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai, sự ra đời của Chi bộ nghề cá Quỳnh Lập khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ thân tình giữa Ban Thường vụ Thị ủy với các đảng viên là ngư dân ở xã biển Quỳnh Lập (nay thuộc phường Tân Mai, Nghệ An) vào cuối năm 2020.

Đội tàu của ngư dân xã Quỳnh Lập, nay là phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm đó, xã Quỳnh Lập đang sở hữu đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu với gần 150 chiếc, nhưng Đảng bộ Quỳnh Lập chỉ có 15 đảng viên là ngư dân, một nửa là chủ các đội tàu lớn sinh hoạt rải rác tại nhiều chi bộ khu dân cư.

Tại cuộc gặp mặt, đảng viên Phan Văn Hải, một thuyền trưởng kỳ cựu, nhiều năm vươn khơi bám biển đã chia sẻ rất thật lòng, rằng dù gần 20 năm tuổi Đảng nhưng chưa một lần được nhận danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Hồ Văn Cậy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai (cũ), người xây dựng đề án thí điểm mô hình Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: Hoàng Lam).

Đặc thù của nghề ra khơi, vào lộng, bám biển dài ngày khiến ông Hải nói riêng, các đảng viên ngư dân nói chung không thể tham dự đầy đủ các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng bộ xã. Bởi vậy, dù các mặt khác đều xuất sắc, nhưng ông vẫn không đáp ứng đủ tiêu chí để được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Danh hiệu này là niềm tự hào cũng là danh dự, trách nhiệm và tự trọng, tâm huyết của họ đối với Đảng.

Việc sinh hoạt Đảng muộn hoặc không thể tham dự sinh hoạt tập trung khiến các đảng viên thiệt thòi trong tiếp nhận, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên. Trong khi đó, nếu chi bộ chờ đảng viên vào bờ mới tổ chức sinh hoạt định kỳ, triển khai nghị quyết của Đảng bộ xã sẽ làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cả chi bộ.

“Nỗi niềm của đảng viên Phan Văn Hải khiến tôi trăn trở. Những đảng viên ngư dân như anh Hải là những “cột mốc sống” trên biển, thường trực trên biển, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Phan Văn Hải, Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: Hoàng Lam).

Ở đâu có dân, ở đó phải có đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Vậy ở trên biển thì thế nào?. Nếu có chi bộ đảng của riêng đảng viên ngư dân sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, nhiều nhiệm vụ về bảo vệ chủ quyền trên biển, cứu hộ cứu nạn, phù hợp với thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển đảng trong ngư dân”, ông Cậy nhớ lại.

Ông Cậy báo cáo về tâm tư của đảng viên ngư dân, về những trăn trở của bản thân và được Thường trực Thị ủy Hoàng Mai giao nghiên cứu các quy định để tháo gỡ.

Trong thời điểm đó, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ xã Quỳnh Lập đã kiến nghị gửi Đảng bộ thị xã Hoàng Mai xây dựng đề án thành lập chi bộ đặc thù đối với đảng viên trên các tàu cá đánh bắt xa bờ.

“Vượt rào” thí điểm đề án thành lập chi bộ đặc thù

Việc thành lập chi bộ đảng của đảng viên ngư dân là cần thiết, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thế nhưng, các đảng viên này cư trú ở các khu dân cư khác nhau, điểm chung duy nhất của họ là thành viên của Hội nghề cá của xã. Trong khi đó, Điều lệ Đảng và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng chưa có quy định nào về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các hội nghề nghiệp không được nhà nước giao nhiệm vụ.

Ông Phan Văn Hải (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ với phóng viên Dân trí về hoạt động của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: L. Khánh).

Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tranh thủ ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và được đồng ý về mặt chủ trương nhưng lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đề nghị nghiên cứu kỹ, vận dụng các quy định.

“Cũng có ý kiến ra vô nhưng tôi nghĩ việc thành lập Chi bộ Hội nghề cá là có lợi cho Đảng, cho chính các ngư dân, có lợi ích lâu dài và sẽ mang lại lợi ích thiết thực. Chúng ta làm vì cái chung, vì lợi ích chung, vậy thì không có lí do gì chúng ta không làm cả. Hơn nữa, dù chưa có trong quy định nhưng phải đột phá, không thể cứng nhắc, máy móc vì nếu chờ chủ trương biết chờ đến bao giờ?”, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai nhớ lại.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, ông Cậy bắt tay xây dựng đề án thí điểm thành lập Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập.

Chi bộ được xây dựng như mô hình của chi bộ trong doanh nghiệp nhưng vẫn gắn với địa phương, tức là đảng viên vừa thực hiện nhiệm vụ đảng viên ở địa phương và sinh hoạt Đảng ở Chi bộ Hội nghề cá. Mô hình, cách thức hoạt động, cơ chế sinh hoạt, nguồn quần chúng để phát triển của chi bộ cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với hội đặc thù.

Ông Đàm Hữu Hồng, nguyên Phó bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo đề án của Thị ủy Hoàng Mai, Chi bộ Hội nghề cá sẽ sinh hoạt định kỳ tại trụ sở Đảng ủy xã Quỳnh Lập khi các đảng viên về bờ. Trong thời gian đánh bắt hải sản khơi xa, sinh hoạt định kỳ sẽ được thực hiện qua bộ đàm liên lạc tầm xa, qua điện thoại hoặc các ứng dụng mạng xã hội, trong đó yếu tố bảo mật được đưa lên hàng đầu.

Ông Đàm Hữu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai, cho biết khi xây dựng đề án thí điểm, Thị ủy 3 lần tổ chức gặp gỡ, trình bày mô hình, cách thức, chế độ sinh hoạt, lấy ý kiến của 15 đảng viên dự kiến đưa vào Chi bộ Hội nghề cá. Ban Tổ chức Thị ủy cũng gặp gỡ đại diện chi bộ cơ sở nơi đảng viên ngư dân đang sinh hoạt để thông tin, giải đáp các băn khoăn về mối quan hệ của đảng viên, chi bộ Đảng khu dân cư và chi bộ trên biển.

Từ chỗ còn băn khoăn, các chi bộ Đảng ở địa phương và đảng viên ngư dân đã được “khơi thông”, ủng hộ và đồng tình với các phương án của đề án.

Vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quỳnh Lập cũng được phân công rõ trong đề án để đảm bảo chi bộ khi thí điểm hoạt động hiệu quả và đúng định hướng.

Lãnh đạo Đảng ủy Quỳnh Lập (cũ) cùng Chi ủy Chi bộ Hội nghề cá khi vừa cập bờ sau chuyến ra khơi dài ngày (Ảnh: Hoàng Lam).

Cái khó nhất ở đây là chọn được người là “hạt nhân” của đề án. Và đảng viên Phan Văn Hải, bằng kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của mình đã được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Hội nghề cá.

Sau gần 1 năm xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện, ngày 21/7/2021, Chi bộ Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập được thành lập với 15 đảng viên. Điều ít ai biết, ngày ra đời của chi bộ nghề cá đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An tại thời điểm đó (và đến bây giờ) cũng chính là ngày 52 năm trước, Bác Hồ đã viết bức thư cuối cùng gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Dặn dò của Người cũng chính là niềm tin, kỳ vọng của người làm công tác Đảng ở mảnh đất địa đầu xứ Nghệ đặt lên đôi vai của những đảng viên ở chi bộ đặc biệt này - trở thành ngọn cờ tiên phong trên biển, nhân tố kết nối những ngư dân nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng nhau phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

(Còn tiếp...).