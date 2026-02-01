Cà Mau định hướng là trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh

Ngày 1/2, thông tin về chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có vị thế địa đầu cực Nam Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển cùng hệ sinh thái độc đáo, văn hóa đa dạng và tiềm năng kinh tế lớn từ du lịch.

Tỉnh cũng sở hữu khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, cùng hệ thống di tích phong phú với 112 di tích được xếp hạng (3 di tích quốc gia đặc biệt, 24 di tích quốc gia và 85 di tích cấp tỉnh), 8 di sản văn hoá phi vật thể được ghi danh (1 di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Cùng với đó là các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, lễ hội Vía Bà Thủy Long, lễ hội Kỳ Yên… và văn hóa ẩm thực đặc trưng của sông nước Nam Bộ.

Du khách đến tham quan biểu tượng con tàu ở Mũi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh có nhiều cơ hội cho ngành du lịch từ xu hướng du lịch sinh thái, du lịch xanh và nhu cầu trải nghiệm bản địa. Tuy nhiên, ngành này có không ít thách thức như hạ tầng du lịch còn hạn chế, nguy cơ suy giảm tài nguyên, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều và cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Cà Mau quan điểm rằng, phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính đồng bộ, liên ngành, liên vùng; ưu tiên theo hướng xanh, bền vững; gắn chặt với công tác bảo tồn, phục dựng, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng;…

"Đảm bảo du lịch là cầu nối quan trọng trong việc giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc", theo UBND tỉnh Cà Mau.

Biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 đón trên 11,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 14.200 tỷ đồng; đồng thời hình thành Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, hoàn thiện Khu du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái đặc thù; phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế và bản sắc văn hóa địa phương; phát triển du lịch sinh thái theo hướng chuyên nghiệp, đặc trưng và đồng bộ; phát triển du lịch văn hóa và tâm linh gắn với di sản, di tích lịch sử.

Phát triển du lịch gắn với phục dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, đền thờ Bác Hồ, nghĩa trang liệt sĩ, khai thác lịch sử và các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, cũng là một trong những ưu tiên của Cà Mau trong thời gian tới.

Để thực hiện việc này, tỉnh sẽ điều tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ bảo tồn, khai thác di tích. Sau đó, trùng tu, tôn tạo và đầu tư bảo tồn các di tích trọng điểm trên tinh thần giữ gìn tính nguyên gốc, ưu tiên những công trình mang tính biểu tượng, có sức lan tỏa.

Cà Mau cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi xâm hại di tích, đảm bảo khai thác phục vụ du lịch nhưng không thương mại hóa, không làm sai lệch giá trị lịch sử, văn hóa.