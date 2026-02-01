Đây được xem là một trong những dinh thự xa hoa bậc nhất tại quê hương của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha.

Theo tạp chí Semana, công trình được khởi công từ năm 2020 và mới hoàn tất sau nhiều năm xây dựng. Dinh thự có diện tích xây dựng khoảng 5.000m², nằm trên khu đất rộng 12.000m², với hệ thống tiện ích cao cấp phục vụ sinh hoạt và nghỉ dưỡng.

Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez đang lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn (Ảnh: DM).

Biệt thự được trang bị bể bơi trong nhà và ngoài trời, rạp chiếu phim tại gia, phòng gym hiện đại - không gian không thể thiếu với Ronaldo, người nổi tiếng với chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Khuôn viên còn có nhiều khu vườn lớn, bảo đảm sự riêng tư tối đa cho gia đình.

Điểm nhấn đáng chú ý là gara có sức chứa lên tới 20 xe, phù hợp với bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Ronaldo. Nội thất bên trong sử dụng đá cẩm thạch Italy, các chi tiết vòi nước mạ vàng và một bức tranh tường Louis Vuitton độc bản, phản ánh phong cách sống xa hoa của cặp đôi.

Ngoài dinh thự tại Cascais, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Italy, Anh và UAE, với tổng giá trị ước tính khoảng 65 triệu bảng Anh (hơn 2.300 tỷ đồng).

Riêng Ronaldo hiện có penthouse tại Lisbon (Bồ Đào Nha), biệt thự ven biển ở Madeira (Bồ Đào Nha), nhà nghỉ dưỡng tại Marbella (Tây Ban Nha) cùng nhiều bất động sản sang trọng ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) và Dubai.

Dinh thự hàng chục triệu Euro của Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha (Ảnh: DM).

Theo các nguồn tin quốc tế, dinh thự tại Cascais được xem là nơi ở lâu dài của Ronaldo và gia đình khi anh giải nghệ. Cặp đôi được cho là sẽ chuyển về đây sinh sống vào cuối năm nay, sau khi tổ chức hôn lễ.

Cristiano Ronaldo (SN 1985) lớn lên tại Madeira (Bồ Đào Nha) và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh từng thi đấu cho Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus và hiện khoác áo Al Nassr.

Trong màu áo “Quỷ đỏ”, anh giành 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và Quả bóng Vàng đầu tiên năm 2008. Sau đó, Ronaldo bước vào giai đoạn đỉnh cao nhất sự nghiệp tại Real Madrid, nơi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ với 450 bàn thắng, giành 4 Champions League và 4 Quả bóng Vàng.

Ronaldo tiếp tục chinh phục các giải đấu hàng đầu khi khoác áo Juventus, trước khi trở lại Manchester United và sau đó chuyển sang Al Nassr (Saudi Arabia). Ở cấp độ đội tuyển, anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2019.

Cristiano Ronaldo có sự nghiệp thể thao đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Uefa.com)

Song song với sự nghiệp sân cỏ, Ronaldo xây dựng thành công “đế chế CR7” trải rộng ở các lĩnh vực thời trang, nước hoa, khách sạn, phòng gym và bất động sản. Anh là vận động viên có thu nhập cao hàng đầu thế giới, với nguồn thu lớn từ lương thi đấu, quảng cáo và hợp đồng tài trợ trọn đời với Nike.

Theo các ước tính quốc tế, tài sản ròng của Cristiano Ronaldo hiện vào khoảng 500-600 triệu USD, đưa anh vào nhóm vận động viên giàu nhất hành tinh.

Ngoài thể thao và kinh doanh, Ronaldo còn mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Anh được xác nhận sẽ tham gia phần cuối của loạt phim Fast & Furious, dự kiến ra mắt năm 2028.

Trước đó, CR7 cũng đã đồng sáng lập hãng phim UR•MARV cùng đạo diễn - nhà sản xuất Matthew Vaughn, như một bước chuẩn bị cho giai đoạn hậu sự nghiệp thi đấu.