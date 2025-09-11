Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Sáng 11/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được Đảng ủy Quốc hội chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu, khoa học đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (Ảnh: TTXVN).

Trong đó, phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Các Ủy viên Bộ Chính trị cũng cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng ủy Quốc hội, đồng thời cho ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội theo mô hình mới.

Cùng với việc sớm cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược của Đảng thành cơ chế, chính sách pháp luật để thực thi, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quốc hội kịp thời phản ánh, báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (Ảnh: TTXVN).

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Tổng Bí thư đề cập là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng bộ Quốc hội cũng cần chủ trì, phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử và Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Tổng Bí thư giao Đảng bộ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp; đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Đảng bộ Quốc hội cũng cần đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng trong việc quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về quy trình, thủ tục, căn cứ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư quán triệt, đi kèm với việc nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong giám sát của các cơ quan của Quốc hội.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Quốc hội cần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, thông tin, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để phục vụ các hoạt động của Đảng ủy Quốc hội và Quốc hội.