Phim Tết có Uyển Ân chiếu sau mùng 1, đạo diễn nói rõ lý do

Đoàn phim Nhà mình đi thôi vừa có buổi ra mắt giới truyền thông và khán giả, với sự tham gia của đạo diễn Trần Đình Hiền cùng các diễn viên NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai…

Theo ê-kíp sản xuất, phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Trước ý kiến cho rằng ê-kíp lựa chọn thời điểm này để tránh cạnh tranh với các phim ra rạp từ mùng 1 Tết như Thỏ ơi (Trấn Thành) hay Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), đạo diễn Trần Đình Hiền khẳng định lịch phát hành đã được tính toán từ sớm.

Nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ về Uyển Ân (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Đạo diễn cho biết, mùng 10 Tết là thời điểm khán giả từ các địa phương quay lại thành phố, lượng người ra rạp ổn định hơn. Việc không tham gia "đường đua" phim mùng 1 Tết, theo đạo diễn, không xuất phát từ sự e dè mà nhằm chọn khung thời gian phù hợp, bảo đảm suất chiếu và thị phần cho tác phẩm.

Trong Nhà mình đi thôi, Uyển Ân đảm nhận vai trò trung tâm, từ đó dẫn dắt các mâu thuẫn xoay quanh mối quan hệ gia đình. Để phục vụ vai diễn, nữ diễn viên chấp nhận tăng cân, xây dựng hình ảnh đời thường, gần gũi hơn so với các vai trước.

Dàn diễn viên trẻ góp mặt trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Uyển Ân chia sẻ cô không đặt nặng yếu tố ngoại hình, mà tập trung vào diễn xuất để nhân vật trở nên chân thực. Trong suốt quá trình quay kéo dài một tháng, lịch làm việc dày đặc khiến nữ diễn viên chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày.

NSND Kim Xuân cho biết bà xem việc được làm việc cùng các diễn viên trẻ là một may mắn, khi có cơ hội tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực và sự trẻ trung. Theo nữ nghệ sĩ, dù các diễn viên trẻ có thể chưa dày dạn kinh nghiệm bằng lớp đi trước, nhưng bù lại họ mang đến những góc nhìn mới, có thêm chất liệu để tự làm mới mình.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ quan điểm: "Tre già măng mọc, đó là quy luật tất yếu mà người làm nghề cần chấp nhận. Riêng với Uyển Ân, tôi đánh giá cao hành trình nỗ lực của bạn ấy qua các dự án như Nhà bà Nữ, Mai hay Cô dâu hào môn. Đây là gương mặt trẻ có tiềm năng của màn ảnh Việt nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc".

Nhà mình đi thôi xoay quanh Phương (Uyển Ân), một nữ doanh nhân trẻ, buộc phải thực hiện chuyến du lịch cùng gia đình để đáp ứng điều kiện gọi vốn từ một chương trình đầu tư. Chuyến đi tưởng như lý tưởng dần trở thành hành trình đối diện với những mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ và tổn thương âm ỉ trong gia đình, từ đó mở ra cơ hội thấu hiểu và hàn gắn giữa các thành viên.