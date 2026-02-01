Trung Quốc: Gia tộc chung tiền xây nhà 15 tầng để họ hàng cùng sinh sống

Tại một vùng nông thôn ở huyện An Khê thuộc thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), một căn nhà cao 15 tầng gần đây thu hút sự chú ý.

Tòa nhà cao sừng sững giữa làng (Ảnh: WJ).

Một cư dân mạng trong chuyến đi hồi giữa tháng 1 vừa qua đã quay lại đoạn video cho thấy, giữa ngôi làng miền núi xung quanh chủ yếu là nhà thấp, lại sừng sững một tòa nhà cao tầng trông giống chung cư trong đô thị. Bên ngoài tòa nhà có gắn dòng chữ “Đại Kim Lâu” và được lắp thang máy phía trong.

Ít người biết rằng, đây lại là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình thuộc dòng họ Chu.

Theo tờ Jimu News, đoạn video được đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Có người bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng việc xây được tòa nhà cao như vậy cho thấy gia tộc đông đúc, hưng thịnh. Cũng có ý kiến thắc mắc, một công trình cao như vậy làm sao được phê duyệt.

Gia tộc chung tiền xây nhà cao 15 tầng ở làng để anh em họ hàng cùng sống (Nguồn video: Jimu News).

Sau đó, một số hãng truyền thông đã tới địa phương để xác nhận thông tin. Được biết, tòa nhà Đại Kim Lâu nằm tại thôn Trúc Viên, trấn Hổ Khâu ở huyện An Khê, vốn là công trình do gia tộc họ Chu tại địa phương cùng nhau xây dựng khoảng 10 năm trước. Hiện đây cũng là tòa nhà cao nhất trong làng.

Người dân thôn Trúc Viên cho biết, hiện có hơn 20 hộ gia đình sinh sống trong Đại Kim Lâu.

Ông Chu (70 tuổi, một cư dân tại đây) cho biết, hơn 10 năm trước, các thành viên trong gia tộc đã phá bỏ nhà cũ. Mỗi hộ đều có nhu cầu xây mới nên cùng xin thị trấn cấp nền đất rộng chừng vài trăm mét vuông.

Sau đó họ đã ngồi họp bàn với nhau, tính toán và đi tới phương án cuối cùng. Đó là áp dụng hình thức nhiều hộ gia đình liên kết xây dựng cùng một tòa nhà để đại gia đình có thể cùng sinh sống.

Hiện tòa nhà là nơi sinh sống của 22 hộ gia đình đều là người trong họ hàng (Ảnh: WJ).

Ông Chu cho biết thêm, Đại Kim Lâu có tổng cộng 15 tầng cả nổi và ngầm. Trong đó 2 tầng hầm được quy hoạch làm chỗ để xe, còn tầng một có thể dùng cho mục đích kinh doanh.

Từ tầng 2 đến tầng 12, mỗi tầng bố trí hai căn hộ. Tổng cộng tòa nhà có 22 căn với diện tích mỗi căn khoảng 200m2 và được thiết kế giống nhau. Gia đình ông Chu sống ở tầng 5, nhận xét tòa nhà thông thoáng nên việc sinh sống rất thoải mái. Hàng xóm đều là người thân trong họ hàng nên sinh hoạt hằng ngày hòa thuận, không xảy ra xích mích mâu thuẫn.

Hiện trong tòa nhà Đại Kim Lâu, từ thế hệ chú bác đến cháu chắt đã hình thành mô hình 4 thế hệ chung sống dưới một mái nhà. Số người đăng ký cư trú vượt quá 100 người.

Tuy nhiên do nhiều người làm việc xa quê nên ngày thường thực tế chỉ có khoảng 20-30 người ở. Tới dịp lễ Tết, những người ở phương xa mới về nhà để đoàn tụ.

Trước vấn đề về chiều cao công trình, chính quyền địa phương cho biết Đại Kim Lâu được xây dựng cách đây 10 năm. Thời điểm đó, việc phê duyệt nhà ở nông thôn do cấp thị trấn phụ trách và thuộc trường hợp nhiều hộ cùng sử dụng chung nền đất.

Hiện nay, cùng với việc cập nhật các quy định liên quan, quy định hiện hành không còn cho phép xây dựng nhà ở nông thôn với chiều cao như vậy.