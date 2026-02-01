Người Hà Nội hào hứng chơi đàn T'rưng, thưởng thức cà phê Gia Lai miễn phí

Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách

Ngày 1/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" trong không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ).

Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai đến người dân Thủ đô và du khách.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau sáp nhập giữa 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ), tỉnh Gia Lai (mới) được mở ra một không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu tính bổ trợ, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc của khu vực và cả nước.

Năm nay, tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. "Ngày Gia Lai tại Hà Nội" là sự kiện trên hành trình hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, trải dài từ cao nguyên bazan, rừng, sông, hồ, thác nước, hệ sinh thái nông nghiệp đến các không gian trung du, ven biển và đảo.

Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị, bao gồm hệ thống di tích lịch sử - cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng, được bồi đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, trong đó có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - và Võ cổ truyền Bình Định tiếp tục được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn với đời sống cộng đồng và mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng.

Khách thưởng thức cà phê, chơi đàn T'rưng

Tại chương trình "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", ngoài thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng, hát tuồng, khách còn được tự tay chơi nhạc cụ nổi tiếng của Tây Nguyên là đàn T'rưng.

Trong khi đi dạo, vợ chồng chị Đỗ Thị Hạnh cùng hai con tình cờ nhìn thấy chương trình có nhiều nét đặc sắc nên dừng chân để tham quan.

Người phụ nữ cầm dùi, lần đầu tiên tự gõ lên đàn T'rưng. Nhạc cụ mộc mạc, nổi tiếng của vùng đại ngàn vang lên giai điệu trầm bổng khiến người phụ nữ thích thú.

"Tôi từng nhìn thấy loại nhạc cụ này trên tivi nhưng đây là lần đầu tiên được thử chơi. Từ nguyên liệu là các thanh nứa đơn sơ, bà con đã sáng tạo ra cây đàn rất độc đáo", chị Hạnh cho biết.

Nghệ nhân giới thiệu về cách chơi đàn T'rưng cho chị Đỗ Thị Hạnh (sống ở Hà Nội) (Ảnh: Tuệ Minh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Rơ Chăm Chốt (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) tự hào khi lần thứ tư được mang nhạc cụ nổi tiếng của bà con Tây Nguyên ra biểu diễn ở Thủ đô. Để làm được đàn T'rưng, nghệ nhân phải lên rừng tìm những cây nứa lâu năm, đem về phơi khô khoảng 1 tháng.

Từ cây nứa, nghệ nhân sẽ cắt thành các kích thước khác nhau, xếp theo thứ tự từ ống dài đến ống ngắn. Mỗi đàn có khoảng 12-16 ống. Một đầu được bịt kín, đầu còn lại gọt vát một phần để cho âm thanh phát ra khi chơi.

"Đàn T'rưng thường được chơi trong ngày lễ hội của buôn làng, đặc biệt là lễ mừng cơm mới vào tháng 10 hàng năm. Chúng tôi tập chơi đàn từ năm 15-16 tuổi, sau đó truyền cho thế hệ con cháu", ông nói.

Các em nhỏ hào hứng trang trí mặt nạ tuồng (Ảnh: Tuệ Minh).

Trong khuôn khổ khai mạc "Ngày Gia Lai tại Hà Nội", Ban tổ chức còn giới thiệu nhiều sản phẩm đan lát thủ công, bò khô, nem chua, cà phê... Các em nhỏ được tìm hiểu, tự tay trang trí mặt nạ tuồng nhiều màu sắc.

Đặc biệt, quầy cà phê miễn phí của Ban tổ chức là điểm dừng chân của nhiều du khách.

Hương vị cà phê Gia Lai được giới thiệu với du khách (Ảnh: Tuệ Minh)

Chị Hà (sống ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) kiên nhẫn xếp hàng, đợi đến lượt nhận ly cà phê miễn phí. Sau khi thưởng thức, chị đánh giá cà phê Gia Lai thơm, hấp dẫn.

"Tôi chưa có cơ hội du lịch Tây Nguyên. Những ngày giới thiệu văn hóa như thế này là cách để mọi người có thể mua, thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Gia Lai", chị nói.