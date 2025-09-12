Đường dẫn lên cầu uốn lượn khó hiểu gây xôn xao dư luận

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án cầu Bãi Thẹn bắc qua sông nhà Lê nối tổ dân phố Hồng Thuận, phường Nam Hồng Lĩnh và thôn Gia Thịnh, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh được khởi công từ năm 2024 với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Cầu dài hàng chục mét, có 2 trụ, đến nay công trình chưa hoàn thiện.

Dự án được triển khai để thay thế cho cây cầu cũ bị chiếc sà lan chở cát tông trúng, làm hư hỏng vào cuối tháng 7/2020.

Đầu năm 2021, cầu Bãi Thẹn cũ được tháo dỡ để đảm bảo an toàn và phục vụ thi công dự án cầu mới.

Thế nhưng, khi dự án gần về đích, người dân địa phương ngỡ ngàng khi thấy đường dẫn lên cầu (phía xã Đức Thịnh) được thiết kế kiểu dích dắc, uốn lượn một cách khó hiểu.

Một số người đã chụp hình đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Lan can cầu, thành cầu nằm giữa tim đường giao thông. Người dân lo lắng khi đưa công trình vào khai thác, vị trí bất ngờ này có thể trở thành "điểm đen" tai nạn giao thông với các phương tiện lưu thông vào trời tối hoặc thời tiết xấu, không quen đường.

Bề mặt cầu rộng 6m, trong khi đó đường dẫn lên cầu rộng 3,5m và nằm lệch hẳn so với đường giao thông.

Ngoài ra, đường bê tông lại nằm tách rời so với hệ thống cống thoát nước, tạo thành một rãnh hở nhem nhuốc, tiềm ẩn tai nạn.

Người dân bên đường phải lát các tấm ván gỗ để đi vào nhà.

Theo ông Võ Tá Sơn, Trưởng thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh), nhiều người dân bức xúc vì cho rằng đường dẫn và cầu Bãi Thẹn được thiết kế, thi công không hợp lý, vừa thiếu tính thẩm mỹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi đưa vào sử dụng.

"Chúng tôi đã phản ánh lên chính quyền xã. Lãnh đạo xã cho biết sẽ tiếp thu và kiến nghị với nhà thầu để nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý", ông Sơn nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Đức Thịnh cho biết, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ (nay đã sáp nhập về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Theo vị này, đoạn đường dẫn có chỗ uốn cong là do đơn vị thi công chưa kè, đắp nền đất nên chưa hoàn thiện.

"Công trình hiện chưa nghiệm thu, chưa bàn giao. Nếu khi đưa vào sử dụng có những điểm bất hợp lý, địa phương sẽ kiến nghị với các cơ quan liên quan để điều chỉnh", vị lãnh đạo thông tin.

Vị trí dự án cầu Bãi Thẹn - chấm màu đỏ (Ảnh: Google Maps).