Đưa nghị quyết vươn khơi và những “cột mốc sống” trên biển

Những nghị quyết theo mùa trăng

Đề án thí điểm hoạt động Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai cũ, nay thuộc phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) chính thức được triển khai từ tháng 7/2021, đưa ra cách thức tổ chức sinh hoạt định kỳ để phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của các đảng viên. Thay vì ấn định thời gian sinh hoạt, đề án cho phép sự linh động về tổ chức, kết hợp giữa sinh hoạt trực tiếp và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Phan Văn Hải, Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, cho biết các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ được tính theo lịch âm. Từ 13 đến 17 âm lịch hằng tháng, khi trăng vào kỳ sáng nhất, việc khai thác trên biển sẽ tạm ngừng, ngư dân vào bờ sau chuyến ra khơi dài ngày, chi ủy sẽ chọn thời gian để tổ chức các cuộc họp.

Ông Phan Văn Hải, Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập (Ảnh: Hoàng Lam).

Tất nhiên, không phải lúc nào đảng viên cũng về bờ đông đủ nên song song với sinh hoạt trực tiếp tại trụ sở Đảng ủy xã, các cuộc họp được kết nối qua sóng VHF (dải tần số vô tuyến cao) hoặc ứng dụng mạng xã hội với đảng viên trên biển. Nhờ vậy, các đảng viên đều đảm bảo về số buổi tham gia sinh hoạt đảng, được thông tin đầy đủ về chủ trương chính sách, được phát biểu ý kiến xây dựng và thảo luận.

Có những thời điểm, để kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết mới của Đảng cấp trên, chi ủy chi bộ phải sử dụng các ứng dụng thông tin hàng hải, mạng xã hội để chuyển tải đến đảng viên đang ở trên biển.

Theo Bí thư Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, tiếp thu dư luận xã hội của đảng viên ngư dân chưa cao. Điều này cũng gây khó khăn trong việc phổ biến thông tin qua hình thức trực tuyến, buộc chi ủy phải đổi mới cách thức, nội dung truyền đạt để chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên đến với đảng viên một cách dễ hiểu, dễ nắm bắt nhất.

Nếu như hiện nay, khái niệm “online” đã quá quen thuộc, thì vào thời điểm năm 2021, các cuộc họp qua phương tiện thông tin liên lạc của Chi bộ Hội nghề cá được xem là đột phá trong công tác tổ chức sinh hoạt đảng cơ sở.

Ngư dân Quỳnh Lập chuẩn bị cho chuyến ra khơi (Ảnh: Hoàng Lam).

Hình thức sinh hoạt này càng được khẳng định về tính phù hợp và hiệu quả khi dịch Covid-19 xảy ra sau đó với những quãng thời gian dài thực hiện các biện pháp cách ly xã hội.

Ông Đàm Hữu Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai (cũ), hiện là Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, cho biết khi triển khai đề án thí điểm, Thường trực Thị ủy đã giao trách nhiệm cụ thể cho Đảng ủy xã Quỳnh Lập trong bố trí địa điểm, cử cán bộ dự sinh hoạt, hướng dẫn cụ thể quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt cho Chi ủy Chi bộ Hội nghề cá.

Trong 6 tháng đầu, Đảng ủy xã Quỳnh Lập luôn sát sao để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả như đề án đề ra và Chi bộ Hội nghề cá không bị “chệch hướng”.

“Ý tưởng là của Thị ủy, triển khai và hỗ trợ về mọi mặt hoạt động của Chi bộ Hội nghề cá là Đảng ủy xã Quỳnh lập, nhưng nếu không có người như anh Phan Văn Hải, như các đảng viên ở đó thì mô hình thí điểm Chi bộ Hội nghề cá không thể thành công được như hôm nay”, ông Hồng nhận định.

Là chi bộ gắn với đặc thù nghề nghiệp của ngư dân, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập không tổ chức sinh hoạt định kỳ vào trước ngày 3 hàng tháng như hướng dẫn tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới và vẫn duy trì sinh hoạt theo trăng như đề án xây dựng ban đầu.

Những cột mốc giữ chủ quyền trên biển

Theo ông Hồ Văn Cậy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai cũ, người trực tiếp xây dựng đề án thí điểm Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập, sau 5 năm triển khai thí điểm, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã chứng minh được hiệu quả hoạt động, phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong ngư dân.

Những nghị quyết được nghiên cứu, xây dựng sát với thực tiễn đã trở thành động lực mạnh mẽ cho đảng viên - ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Cũng chính những ngư dân này đã đưa nghị quyết của Đảng đến nơi đầu sóng, biến chủ trương thành hành động để làm giàu từ biển, củng cố thế trận lòng dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trò chuyện với Bí thư Chi bộ Phan Văn Hải và các đảng viên trong chi bộ, chúng tôi vỡ ra rằng, không phải ngẫu nhiên mà trong nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn được đưa lên đầu tiên.

Mỗi đảng viên ngư dân là một "cột mốc sống" giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đây từng có trường hợp ngư dân không chịu kéo tàu bạn bị hỏng hóc, chết máy về bờ, một phần vì mê tín, một phần sợ mất luồng cá, công sức, thời gian. Phương tiện gặp nạn không được hỗ trợ lai dắt kịp thời, giữa sóng to, gió lớn phải đối mặt với nguy cơ lật tàu, thiệt hại rất lớn.

Nghị quyết của Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập đã chỉ ra bản chất, nguyên nhân và từ đó đề ra biện pháp xử lý vấn đề này. Nghị quyết của chi bộ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đảng viên ngư dân trong hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người khác lên trên lợi ích kinh tế của mình.

Ông Phan Văn Hải cho biết đến nay, các đội tàu trong chi bộ đã ứng cứu 7 vụ việc (cháy, chìm, va chạm) trên biển và 5 vụ chìm tàu trên bến đỗ, đảm bảo an toàn cho ngư dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản. Bên cạnh đó, các tàu cá của đảng viên cũng đã lai dắt kịp thời, cứu hộ 6 lượt phương tiện gặp sự cố trên biển về bờ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập kết nạp 3 đảng viên (Ảnh: T. Thủy).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ bồi dưỡng, kết nạp 3 quần chúng ngư dân ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra. Trung bình hàng tháng, các đội tàu đã thu gom, đưa về bờ 5-6 tấn rác thải nhựa, rác thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển và có thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn...

Vai trò tiên phong, gương mẫu của các thuyền trưởng là đảng viên trong việc chia sẻ ngư trường khai thác được nêu cao. Nhờ vậy, sản lượng khai thác, đánh bắt của các tàu do đảng viên làm chủ và tàu cá của hội viên Hội nghề cá không ngừng tăng, thu nhập hàng năm của mỗi đảng viên hàng tỷ đồng.

Năm 2014, tàu của ông Phan Văn Hải là tàu cá đầu tiên của Nghệ An ra khu vực đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Thời điểm đó, vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam đang “nóng” khi xảy ra sự kiện Hải Dương - 981.

“Trên biển, Trung Quốc đặt giàn khoan, trên trời là máy bay chiến đấu của họ quần thảo, nguy hiểm rình rập trên mỗi tàu cá, mỗi ngư dân”, ông Hải nhớ lại.

Ngư dân Quỳnh Lập thực hiện phong trào thu gom rác thải trên biển đưa về bờ (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối mặt với hiểm nguy, động lực duy nhất để ông Hải có mặt tại Hoàng Sa thời điểm đó là trách nhiệm của người đảng viên trước chủ quyền biển đảo quê hương. Đồng hành với ông Hải trong những chuyến vượt trùng khơi thời điểm đó là 15 ngư dân xã Quỳnh Lập.

Trong năm tiếp theo, có thêm 5 tàu cá của ngư dân Nghệ An tham gia khai thác tại ngư trường Hoàng Sa, mang theo trọng trách lớn lao hơn trong mỗi chuyến ra khơi.

Từ thực tiễn trong những năm bám biển Hoàng Sa, nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo được quy định rõ trong nghị quyết của Chi bộ Hội nghề cá ngay từ khi thành lập. Với tinh thần “mỗi đảng viên là một ngọn cờ, mỗi con tàu là một cột mốc sống”, các đảng viên trong chi bộ bên cạnh tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác trên biển, luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

“Năm 2023-2024, các đội tàu trong chi bộ đã phát hiện, báo lực lượng Cảnh sát biển 29 vụ, 10 tháng đầu năm 2025 là 4 vụ tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền trên biển của nước ta. Từ tháng 11/2025 đến nay, tàu cá nước ngoài vi phạm dày đặc, đi theo đội hình 6-10 chiếc. Chi bộ nắm bắt thông tin, ghi hình, liên tục báo cáo đến các lực lượng chấp pháp trên biển để có phương án xử lý”, Bí thư Chi bộ Phan Văn Hải thông tin.

(Còn tiếp).