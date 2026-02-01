Tổng thống Trump nói về thỏa thuận với Cuba sau lệnh phong tỏa

Tổng thống Donald Trump trao đổi với các phóng viên hôm 31/1 (Ảnh: AFP).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 31/1, Tổng thống Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi Cuba đàm phán với Mỹ.

Ông Trump tin rằng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận liên quan tới Cuba.

Năm 2025, Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu hàng ngày của hòn đảo này.

Tuy nhiên, nguồn cung từ Venezuela đã giảm sau lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các chuyến hàng từ nước này, thậm chí trước cả khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Mexico - nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Cuba sau khi Venezuela cắt nguồn cung vào tháng 12 năm ngoái - đang xem xét liệu có nên tiếp tục gửi dầu hay không trong bối cảnh lo ngại có thể phải đối mặt với sự trả đũa từ Washington.

Trong tuần này, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dọa áp thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào vào Mỹ từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Theo văn bản được công bố trên trang web của Nhà Trắng, “khoản thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba".

Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/1 tuyên bố sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay nguồn tiền nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời khuyến cáo Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington “trước khi quá muộn”.

Cuba đã lên án các biện pháp phong tỏa gần đây của Washington nhằm vào nguồn cung dầu dành cho nước này. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cảnh báo các biện pháp này "vi phạm tất cả các nguyên tắc thương mại tự do”.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 30/1 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ, cáo buộc Washington đang tìm cách "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba thông qua việc áp đặt thuế quan đối với các nước "giao dịch dầu mỏ có chủ quyền với Cuba".

Cuba từ lâu đã lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ là đòn phong tỏa kinh tế, gây tổn hại đến sinh kế của người dân, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối các biện pháp đơn phương của Washington.