Trúc Nhân bắt nhịp "tập thể dục" cùng khán giả Hà Nội

Trúc Nhân khuấy động sân khấu Thủ đô với bản hit "Vạn sự như ý" (Video: Mai Châm).

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô. Đây là một phần trong đề án Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Lam Trường, Trúc Nhân, ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim…

Xuất hiện cùng vũ đoàn Bước Nhảy, ca sĩ Trúc Nhân nhanh chóng khuấy động không khí bằng bản hit Vạn sự như ý - bài hát đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Nam ca sĩ gây thích thú khi trực tiếp bắt nhịp cho khán giả cùng “tập thể dục” với vũ đạo “tằng tắng tăng” quen thuộc. Màn tương tác này tạo nên khoảnh khắc sôi động, khiến quảng trường như bùng nổ trong tiếng reo hò của khán giả.

Sự duyên dáng, hài hước cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng giúp Trúc Nhân trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn.

Trước đó, chương trình được mở màn bởi ca sĩ Hoàng Quyên với chất giọng dày, sáng qua bản mashup Lá cờ Đảng – Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, trên một bản phối hoàn toàn mới, mang hơi thở trẻ trung của thời đại.

Tiếp nối, ca sĩ Đông Hùng làm nóng không khí với phiên bản rock của ca khúc Cung đàn mùa xuân.

Liên khúc Em là mầm non của Đảng – Ca ngợi Tổ quốc do các sao nhí Đặng Kim Thiên Kim, Kim Cương, Ali Thục Phương cùng tốp thiếu nhi Sao Tuổi Thơ thể hiện mang đến sắc màu trong trẻo cho chương trình.

Ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh (sáng tác: Ewan MacColl, lời Việt: Phú Ân) được trình bày bởi Hoàng Quyên, Đông Hùng và Đoàn nghệ thuật HT. Sau đó, Kỷ nguyên hòa ca do Đông Hùng và vũ đoàn Xtreme Power biểu diễn khép lại phần một của đêm nhạc.

Phần hai mang tên Ban mai lấp lánh mở màn bằng tiết mục nhảy kết hợp chất liệu ca trù, xẩm với âm nhạc điện tử, dựa trên chủ đề Hồng hồng tuyết tuyết, do vũ đoàn Xtreme Power thể hiện.

Sau đó, khán giả tiếp tục thưởng thức các giai điệu quen thuộc Phố cổ – Nồng nàn Hà Nội qua giọng ca Kiều Anh, tiếng violin của Huyền Anh và Đoàn nghệ thuật HT.

Ca sĩ Lam Trường mang đến phiên bản phối mới của ca khúc Katy Katy, sau đó song ca cùng Quân AP trong liên khúc quen thuộc mang tên Tình thôi xót xa - Hè muộn - Chợt nghe bước em về - Cô bé mùa đông.

Quân AP tiếp nối chương trình với Chiếc khăn gió ấm và Anh là người tôi thầm thích.

Phần ba của chương trình mở ra với Giai điệu Việt Nam mình do Kiều Anh, Kim Cương và Ali Thục Phương thể hiện.

Ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời do Buitruonglinh sáng tác và trình bày tiếp tục khắc họa tinh thần trẻ trung, lạc quan của chương trình.

Phương Ly góp mặt với loạt ca khúc được yêu thích như Thích thích, Anh là ngoại lệ của em và Vỗ tay, trong không gian âm thanh, ánh sáng được dàn dựng công phu.

Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 khép lại bằng ca khúc Made in Việt Nam do Trúc Nhân thể hiện, để lại dư âm sôi động trong lòng khán giả Hà Nội những ngày đầu năm mới.

Ảnh: Thiên Anh, Thúy