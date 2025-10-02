"Nuôi dưỡng đội ngũ doanh nhân xứ Nghệ giàu khát vọng, bản lĩnh và trí tuệ"

Chuyển từ phòng chống tham nhũng sang chủ động nhận diện, phát hiện từ sớm từ xa

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 2/10, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhận định, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta đã được nâng lên một tầm cao mới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những quyết sách chiến lược của Đảng gần đây đã tạo cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỷ nguyên mới, cơ hội lớn cho Nghệ An và các tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Tuy vậy, theo ông Trạc, Nghệ An cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, tư duy, lề lối, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ mới, khát vọng vươn lên và sự tự tin, bứt phá còn hạn chế; nguy cơ tụt hậu so với các địa phương khác là rất cao...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các đại biểu bàn bạc, thảo luận kỹ, làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ, khâu đột phá để quyết tâm đạt mục tiêu đại hội đề ra.

Ông Phan Đình Trạc gợi ý, tỉnh Nghệ An phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ. Muốn vậy, tỉnh phải xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng là gì, ở đâu.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi ý 4 điểm đột phá để tỉnh Nghệ An thực hiện các mục tiêu, trong đó nhấn mạnh tỉnh phải thực sự “trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, mời gọi nhân tài. Tỉnh cần có cơ chế vượt trội và hành động quyết liệt để xây dựng, nuôi dưỡng; phát triển đội ngũ doanh nhân xứ Nghệ giàu khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ, có tâm, có tầm...

Yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Do vậy, ông Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh Nghệ An chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt, đây là nhiệm vụ then chốt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng 2/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý vấn đề tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong đó, Nghệ An cần chuyển trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, phát hiện và xử lý vi phạm một cách phù hợp, từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Mạnh dạn sàng lọc, thay thế cán bộ tham nhũng, tiêu cực, yếu kém

Một nhiệm vụ mới, trọng tâm của nhiệm kỳ này, theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền 2 cấp ở địa phương vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; mọi yêu cầu chính đáng của người dân phải được xử lý, giải quyết từ cơ sở.

Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển mạnh tư duy và lề lối làm việc của hệ thống chính trị từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển"; “từ mệnh lệnh hành chính” sang “lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành” cùng người dân và doanh nghiệp; với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đã đặt cấp xã vào một vị trí, vai trò hoàn toàn mới, cấp trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở xã, là cấp gần dân, trực tiếp giải quyết mọi vấn đề của người dân.

Cán bộ cấp xã phải có kiến thức, kinh nghiệm vừa toàn diện vừa chuyên sâu theo lĩnh vực phụ trách, am hiểu địa bàn, thành thạo công việc, tâm huyết, mẫn cán, thực sự vì dân và được đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc mới có thể thực hiện tốt trọng trách được giao.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý, Tỉnh ủy Nghệ An cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những “điểm nghẽn”, bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là về biên chế, bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, hạ tầng chuyển đổi số, trụ sở.

Ông gợi ý tỉnh Nghệ An nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn, đảm bảo hệ thống chính trị cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, đình trệ, không bỏ sót nhiệm vụ, mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại hội Đảng và cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, là dịp để rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Cần mạnh dạn sàng lọc, thay thế những cán bộ tham nhũng, tiêu cực, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, vừa thiếu mẫn cán, vừa thiếu chuyên nghiệp; đồng thời trân trọng, khuyến khích và bảo vệ những cán bộ có khát vọng cống hiến, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung”, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.