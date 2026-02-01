Hiện trạng đường mở mới Tây Bắc kết nối TPHCM với Tây Ninh

UBND TPHCM và UBND tỉnh Tây Ninh vừa thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường mở mới khu vực Tây Bắc (TPHCM), kết nối với tuyến ĐT823D trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường liên kết giao thông giữa hai địa phương, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Đường mở mới Tây Bắc có điểm đầu tại nút giao Lê Trọng Tấn - quốc lộ 1, thuộc phường Bình Hưng Hòa. Tuyến đường chạy dọc đường Nguyễn Thị Tú và đi qua Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Đường Nguyễn Thị Tú rộng khoảng 6m, có 2 làn xe lưu thông hai chiều. Tuyến đường nhỏ nhưng mật độ người và phương tiện lưu thông cao, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo bản đồ quy hoạch TPHCM, tuyến đường mở mới Tây Bắc khi đến khu vực số 380 Nguyễn Thị Tú, xã Vĩnh Lộc, sẽ cắt qua khu dân cư, kết nối với hương lộ 80 và dẫn về đường liên ấp 2-6.

Khi dự án triển khai, một đoạn đường liên ấp 2-6 sẽ được mở rộng, hình thành tuyến đường mở mới Tây Bắc, kết nối với đường ĐT823D của tỉnh Tây Ninh.

Đường liên ấp 2-6 hiện có 2 làn, rộng khoảng 6m. Sau đầu tư, tuyến này dự kiến mở rộng lên 40m với 6-8 làn xe.

Sau khi kết nối liên ấp 2-6, tuyến mở mới Tây Bắc cắt ngang đường Kênh Trung Ương, vượt kênh và dẫn về nút giao Vành đai 3, xã Bình Lợi, TPHCM. Khu vực dọc tuyến phần lớn là đồng trống, ao nuôi thủy sản.

Khu vực đường Vành đai 3 TPHCM, nơi dự kiến có tuyến mở mới Tây Bắc đi qua. Phía xa là trục đường ĐT823D được tỉnh Tây Ninh đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm nay.

Hiện đoạn Vành đai 3 TPHCM có tuyến mở mới Tây Bắc đi qua đang trong giai đoạn san lấp bằng đất, cát. Mặt đường bước đầu được hình thành.

Điểm cuối tuyến đường ĐT823D (Tây Ninh) chờ kết nối với tuyến đường mở mới Tây Bắc (TPHCM).

Dự án đường mở mới Tây Bắc dài khoảng 10km, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư 8.800 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế rộng 40m, bố trí 6-8 làn xe, kết nối với đường ĐT823D (Đồ họa: An Huy).