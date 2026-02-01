Cảnh khó tin tại trụ sở công bị bỏ hoang nhiều năm ở Huế

Nằm trên đường Nguyễn Cửu Vân, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, khu nhà đất thuộc tài sản công bị bỏ không suốt nhiều năm qua, người dân đã phản ánh về sự nhếch nhác, xuống cấp này.

Đây từng là trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã Thủy Vân, thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (sau lên phường Thủy Vân và nay là phường Vỹ Dạ). Cách đây gần 5 năm, phường Thủy Vân cũ chuyển về trụ sở mới tại đường Lê Tự Đồng, tổ dân phố Dạ Lê, khu nhà đất nêu trên tạm thời bị bỏ trống.

Bùn phủ dày trước tòa nhà chính của khu trụ sở cũ. Theo người dân địa phương, sau khi phường Thủy Vân chuyển đến nơi làm việc mới, khu nhà đất này ít được bảo quản, chăm sóc. Sau các đợt mưa lớn hồi cuối năm 2025, toàn bộ khu vực bị ngập lụt, nước lũ cuốn theo rác, bùn non tràn vào các công trình cũ, đến nay chưa được dọn dẹp, xử lý.

Cảnh khó tin bên trong nơi từng là trụ sở của chính quyền địa phương. Hầu hết các căn phòng, dãy hành lang tầng một của tòa nhà chính đều có lớp bùn khô phủ dày.

Bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trụ sở nêu trên được giao cho phường quản lý. Phường Vỹ Dạ đang rà soát, lập kế hoạch sửa chữa để làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường trong thời gian tới.

Nhiều hạng mục bên trong các tòa nhà bị hư hỏng, xuống cấp sau nhiều năm bị bỏ hoang.

Nhiều cánh cửa sổ bị tháo xuống, ngập trong bùn khô.

Một số căn phòng được người dân gần trụ sở cũ tận dụng làm nơi cất giữ giấy tái chế, đồ múa lân sư rồng,...

Những phòng làm việc ở tầng 2 trở thành nơi chứa rác thải.

Bao bì, vỏ thuốc, lá bài, mảnh kính vỡ vương vãi khắp hành lang, trong các căn phòng, nhà vệ sinh tầng 2 của công trình.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác tại khu nhà công sản do UBND phường Vỹ Dạ quản lý. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã tham mưu UBND thành phố giao tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc quản lý, sử dụng, khai thác theo phương án được phê duyệt.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở nhà đất dôi dư chưa được đưa vào khai thác do nhiều nguyên nhân khách quan. Công năng sử dụng một số tài sản hiện có chưa phù hợp, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng cần có nguồn lực để cải tạo sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu mới.

Vị trí khu nhà đất bị bỏ hoang suốt nhiều năm (Ảnh: Google Maps).