Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Cần Thơ

Cần Thơ có "điểm sáng" ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo công tác bầu cử

Sáng 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Đoàn công tác đã đi giám sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, cùng đại diện thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TP Cần Thơ.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn giám sát, kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra và Ủy ban Bầu cử thành phố đã trao đổi về các vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới để bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025. Cần Thơ đã phát huy vai trò trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của cả nước đạt 8,02%.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao báo cáo của lãnh đạo thành phố và việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ. Chủ tịch Quốc hội đánh giá Cần Thơ đã chấp hành nghiêm Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn bản và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, đây là điểm sáng so với một số địa phương khác.

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác hiệp thương lần thứ hai, lần thứ ba để lựa chọn được danh sách những người ứng cử thực sự tiêu biểu, xứng đáng để người dân lựa chọn, bầu tham gia Quốc hội, HĐND các cấp.

Về thời điểm tiến hành hội nghị hiệp thương lần này sẽ diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp có thể chủ động bố trí thời gian phù hợp, có thể thực hiện sớm trước Tết Nguyên đán, bảo đảm đúng quy định. Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhất là trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ nay đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn bộ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở, ngành phải về địa bàn, gắn với từng đơn vị, tổ bầu cử để theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm cụ thể.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ hiện nay, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Cần Thơ, với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương, phải đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trước mắt là trong công tác bầu cử.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công tác tập huấn cần được triển khai bài bản, thiết thực, “cầm tay chỉ việc”, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ, mới. Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Lực lượng vũ trang sẽ bầu cử sớm 1 ngày

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trao đổi một số ý kiến như đề nghị thành phố phải đảm bảo bầu cử phải đạt yêu cầu về tiến độ, thời gian, đúng yêu cầu Trung ương đề ra, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Ông Bình cho rằng, các công tác đảm bảo an ninh trật tự phải thực hiện nghiêm ngặt trước trong và sau bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình góp ý công tác chuẩn bị cho bầu cử ở Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với ý kiến, kiến nghị cho bầu cử sớm 1 ngày đối với lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã nhận công văn này và đồng ý cho lực lượng bỏ phiếu trước để sau đó làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử.

Còn Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an nêu một số ý kiến và đề nghị lực lượng Công an TP Cần Thơ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Theo Trung tướng Đinh Văn Nơi, lực lượng an ninh ở TP Cần Thơ phải xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, trong giai đoạn sáp nhập tỉnh xong, kết thúc hoạt động cấp huyện, chỉ còn xã, do vậy sẽ có nhiều điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Ông lưu ý trên địa bàn thành phố có dân tộc tôn giáo, các thế lực thù địch luôn lợi dụng để lôi kéo, chống phá Nhà nước, do vậy phải tập trung tuyên truyền mạnh vào đồng bào dân tộc tôn giáo.

Trung tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với tình hình tội phạm trên không gian mạng, Bộ Công an có xây dựng phương án cụ thể, đối với công an địa phương, Trung tướng Đinh Văn Nơi yêu cầu nếu không thể xử lý triệt để thông tin thì báo cáo về Bộ Công an nhằm có hướng xử lý, không để ảnh hưởng đến nhân sự ứng cử Quốc hội và HĐND.

Một điểm Trung tướng Đinh Văn Nơi lưu ý nữa là công tác phòng chống dịch, dịch bệnh đang bùng phát ở Ấn Độ nhưng ông lo ngại thời điểm Tết sẽ dễ xảy ra rủi ro lây lan dịch bệnh. Ông yêu cầu lực lượng công an, ngành chức năng phải có đánh giá toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán không để ảnh hưởng công tác bầu cử.