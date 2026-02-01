Nhắc nhở nhóm nẹt pô xe, bảo vệ khu đô thị ở Tây Ninh bị đánh gục

Ngày 1/2, Công an xã Mỹ Hạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh truy xét nhóm người đuổi đánh dã man một nam bảo vệ Khu đô thị Phúc An Villas, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 30/1, 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy vào Khu đô thị Phúc An Villas (xã Mỹ Hạnh). Nhóm này nẹt pô xe inh ỏi, chạy đánh võng trên các tuyến đường nội khu.

Thấy vậy, nam bảo vệ khu đô thị ra nhắc nhở, yêu cầu nhóm thanh thiếu niên dừng nẹt pô và rời khỏi khu vực để tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nhóm này không hợp tác, lái xe lao tới tông vào bảo vệ, sau đó đuổi đánh.

Nam bảo vệ đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: N.H.).

Nam bảo vệ bỏ chạy khoảng 10m thì té xuống đường. Lúc này, 6 thanh thiếu niên cầm nón bảo hiểm lao vào đánh tới tấp, dùng chân đạp vào vùng đầu, mặc nạn nhân van xin, kêu cứu.

Sau khi đánh nạn nhân gục tại chỗ, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Nam bảo vệ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy 2 xương sườn, tổn thương phổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và đang làm rõ.